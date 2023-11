Megszületett Gordon Ramsay kisfia

A sztárséf a közösségi oldalán jelentette be, hogy különleges születésnapi ajándékot kapott, ugyanis megszületett Jesse James Ramsay, a hatodik gyermeke.

Gordon Ramsay-nek megszületett a hatodik gyermeke, Jesse James Ramsay – erről a séf a Facebook-oldalán számolt be.

Milyen csodálatos születésnapi ajándék, üdvözöljétek Jesse James Ramsay-t (...) Még egy csokor szeretet a Ramsay-brigádnak!

– közölte a gólyahírt.

Az 56 éves Ramsay-nek és feleségének, Tanának így már hat közös gyermeke van, a 24 éves Megan, a 23 éves Jack és Holly, a 21 éves Matilda, a mindössze hároméves Oscar és az újszülött Jesse James. Így most már három fiú- és három lánygyermek van a családban.

A kemény stílusával és káromkodásaival elhíresült skót szakács a gyerekeitől legalább olyan katonás rendet és fegyelmet vár el, mint az éttermeiben dolgozó alkalmazottaktól.

A zsebpénzért ugyanis keményen meg kell dolgozniuk, segíteniük kell a házimunkában, a vacsoráknál például ők terítenek meg és mosogatnak el, de van, hogy főzniük is kell, emellett pedig a házi feladatot is be kell mutatniuk, ha szeretnének pénzhez jutni.