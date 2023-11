Cisztát találtak Nádai Anikónál

Nádai Anikónál nemrégiben hashimoto-szindrómát diagnosztizáltak, miután a műsorvezetőnek erősen elkezdett hullani a haja. Elmondása szerint az édesanyjának is pajzsmirigyproblémája volt, így rendszeresen járt szűrővizsgálatokra, ezért derült ki, hogy a hajhullásnak hormonális oka volt.

A betegség teljesen fájdalommentes, de valószínűleg idővel a pajzsmirigyem teljesen le fog állni, ezért kell már most elkezdeni az általa termelt hormont pótolni. Ebben segít a gyógyszer, amit éhgyomorra kell reggelente bevennem, és csak harminc perccel később ehetek. Amikor elolvastam a betegtájékoztatót, amin az szerepelt, hogy ezt a gyógyszert akár életem végéig is szednem kell, akkor elgondolkoztam: Na, kezdődik... Megérinti az embert, de közben úgy vagyok vele, hogy már így is annyi mindenre oda kell figyelnem, hogy ez már belefér

– fogalmazott a műsorvezető a Blikknek.

Nádai Anikó azt is elárulta, hogy most havonta vérvételre kell járnia, hogy megfelelően be tudják állítani a gyógyszereit. Időközben egy pajzsmirigyultrahangot is elvégeztek rajta, amelyben cisztát találtak nála, ám ez az orvosa szerint jelentéktelen.