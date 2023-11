Curtis rárontott Szegedi Fecsóra: Csoda, hogy túléltem

Úgy tűnik, jó húzás volt az RTL-től leporolni a Szárboxot. Bár az első adás még kissé összeszedetlennek tűnt, a másodikban már sokkal gördülékenyebben haladtak a dolgok, mostanra pedig, hogy eljutottunk a bajnokság harmadik negyeddöntőjéhez, már az sem volt annyira zavaró, hogy maguk a mérkőzések csupán a töredékét teszik ki a háromórás műsornak. A szerkesztők a szünetekben egy sor celebet felvonultatnak, vannak zenés produkciók, a felkészülésről kisfilmek, Csobot Adél pedig, aki határozottan visszafogottabb az első adáshoz képest, a ringbe lépés előtt mindig meglátogatja a versenyzőket az öltözőjükben is. Persze még így is nagyon sokat kell várni, míg eljutunk egy-egy konkrét meccshez: az adás indulásától számítva csak a 45. percben került sor az első mérkőzésre.

Bárhogyan is, a formátummal érezhetően sikerült is eltalálni a közönség ízlését: az elmúlt két vasárnap a csatorna szépen megszorongatta főműsoridőben a konkurenciát, ahol a kesztyűzésekkel párhuzamosan a TV2 egyik legnézettebb műsorát, a Sztárban Sztár leszek! című átalakulós tehetségkutató versenyt lehet nyomon követni.

A Sztárbox egyes adásaiban könnyűsúlyban, középsúlyban és nehézsúlyban is indulnak versenyzők – eddig legalábbis ezt a struktúrát követték a műsor szerkesztői. Tegnap este azonban egy apró változtatást kellett eszközölniük, a középsúlyú menetre kiírt Kabát Peti ugyanis

kézsérülés miatt ezen a hétvégén nem tudta vállalni a meccset,

így előrehozták a negyedik negyeddöntő nehézsúlyú versenyzőit, és a Kabát Peti–Rácz Jenő-páros helyett Curtis és Szegedi Fecsó szálltak ringbe. Női könnyűsúlyban Járai Kíra és Nyári Dia esett egymásnak, míg a másik nehézsúlyú páros Pintér Tibor Tenya és Dobrády Ákos voltak.

Tenya stílusosan lóháton érkezett

Elsőként a Magyar Nemzeti Lovas Színház igazgatója és a TNT dalszerző énekese állt ki egymás ellen. Volt néhány fáradt poénkodás a duó korábbi slágereivel, felbukkant itt-ott a Titkos üzenet meg a Kicsi gesztenye is, illetve azt is megtudhatták a nézők, hogy Dobrády Ákos felkészülés közben sakkozik. Láthatóan mindketten rendesen felkészültek a mérkőzésre, és abszolút győzni jöttek a 17. kerületi Riz Levente Sport- és Rendezvényközpontba, ahonnan a Sztárboxot közvetítik, Pintér Tenya ráadásul stílusosan lóháton ügetett be a csarnokba. Titkon számítottunk egy ilyen gegre, ennek ellenére egészen szürreális élmény volt látni, ahogy meg is valósul.

Nehéz lett volna előre megjósolni, kettőjük közül ki lesz majd a győztes, Tenya ugyanis láthatóan jól kigyúrta magát, de Dobrádynak is van előnye, például a magassága és a hosszú kezei. Ha egészében nézzük a vasárnapi adást, ez volt az egyetlen igazán értékelhető összecsapás, mert mindketten próbáltak ténylegesen bokszolni. Hozzájuk képest a női versenyzők jórészt csak kóstolgatták egymást a ringben, Curtisék menetét meg olyan brutális lerohanások jellemezték, hogy tiszta ütést igen nehezen lehetett benne találni.

Dobrády Ákos a mérkőzés elején még jól védekezett, de végül kapott két olyan ütést, ami miatt rá kellett számolni, ekkor azonban még úgy tűnt, gond nélkül folytatni tudja a küzdelmet. A második menetben már többször leengedte a karját, támadási felületet hagyva az ellenfelének, aki nem volt rest újabb öklösökkel megküldeni az énekest, aki egy alkalommal olyat kapott, hogy a bíró kénytelen volt ismét rászámolni, és mivel képtelen volt megmondani, hogy akarja-e folytatni a mérkőzést, véget vetett a találkozónak, ami így Pintér Tibor Tenya győzelmével zárult. A lórajongó színész nagyon rossz helyen találhatta el, mert Dobrády még az eredményhirdetés után is nehezen formálta a szavakat.

A hölgyek nem igazán merték megütni egymást

Az már a kisfilmekből lejött, hogy Járai Kíra és Nyári Dia szépen felkészültek a bokszmeccsekre. Épp ezért is volt kicsit meglepő, hogy a ringben olyan óriási kesztyűzést nem mutattak. Az első menetben csak „tapogatóztak”, és sajnos a későbbiekben sem sikerült kibontakozniuk. Bár tény, hogy az állóképességükbe nem lehetett belekötni, hiszen mind a négy menetet végigvitték, ám a lábmunkájuk egyáltalán nem volt figyelemre méltó, inkább csak sétálgattak a ringben. A hölgyek közül végül pontozással Nyári Dia győzedelmeskedett.

Curtis oroszlánként startolt, aztán feladta

Széki Attila jó párszor elmondta már korábban, hogy az elfoglaltságai miatt nem volt ideje felkészülnie a Sztárboxra. Ennek meg is lett az eredménye, hiszen a második menetig bírta szusszal. Az újpesti rapper Szegedi Fecsóval mérkőzött meg, aki viszont komolyan ráállt az edzésekre és látványos izmokat pattintott.

12 Galéria: Sztárbox harmadik negyeddöntő Fotó: Balogh László

A rapper taktikája az volt, hogy megpróbálja gyorsan lerohanni és kiütni Szegedi Fecsót. Az első menet épp ezért inkább valamiféle utcai harcra emlékeztetett, ahogy Curtis nekirontott Fecsónak. Széki kondija nem volt épp a topon, a második körben már igencsak látszott rajta, hogy elfáradt, sokat fogott és birkózott, amikor pedig már nem bírta szuflával, Fecsó a földre küldte. A bíró végül, látván a kimerültséget, beszüntette a meccset, Szegedi Fecsó tehát kiütéssel győzött.

Mintha a Rockyt néztem volna belülről. Csak úgy záporoztak az óriási pofonok. Csoda, hogy túléltem!

– mondta közvetlenül a mérkőzés után Fecsó.

Curtis a végén elnézést kért az ellenfelétől, amiért nem tisztelte meg azzal, hogy kellően felkészül a meccsre. „Egy menet volt bennem” – mondta később Héder Barna kérdésére, és ezzel nem is tudunk vitatkozni. Kicsit szomorú, hogy ennyire rövid volt ez a kesztyűzés, még egy kicsit azért néztük volna, annak ellenére, hogy egy-egy pillanatban inkább valamiféle utcai verekedésre, mint bokszra hasonlított az egész. Szegedi Fecsó egyébként a születendő gyermekének dedikálta a győzelmét.

A következő hétvégén rákanyarodunk a negyedik negyeddöntőre, amikor is az alábbi párosok szállnak ringbe:

Női könnyűsúly: Janicsák Veca – Szabados Ági

Férfi középsúly: Rácz Jenő – Kabát Péter

Férfi középsúly: Józan László – Kállay Saunders András

(Borítókép: Curtis és Szegedi Fecsó. Fotó: RTL)