A Netflix sorozatának sztárja szerint szörnyű dolgokat élhetett át Lady Di

Elizabeth Debicki, A koronában Diana hercegnét megszemélyesítő színésznő vallott arról, mit érzett, amikor meghalt Diana, és most, amikor életének utolsó napjait forgatta. A Netflix sorozatának hatodik, befejező évadában Debicki mellett Jonathan Pryce (Fülöp herceg) és Khalid Abdalla (Dodi Al Fayed) viszik a prímet. A záró széria Diana utolsó napjait és halálos autóbalesetét állítja fókuszba – írja a The Hollywood Reporter.

Debicki, aki Emma Corrintól vette át Diana szerepét az ötödik évadban, „szokatlan, nagy felelősséggel járó és gyönyörű munkának” nevezte a hercegné megszemélyesítését. Az utolsó tragikus órákról azt mondta, szörnyű, bizarr és sértő, ha valakit úgy üldöznek a paparazzik, mint Dianát és Fayedet.

Tényleg csapdába estek… Ha abban a helyzetben vagy, csak azon töprengsz, de hát mit akarnak tőled? És ők csak egy darabot akartak.

A jelenet forgatásáról azt mondta, hogy a teste valóban megtapasztalta a fizikai élményt, a nyomást, így ösztönösen jött az alakítás is. Abdalla ugyanígy nyilatkozott, felidézve, milyen volt az autóban ülni a dugóban, miközben az emberek az ablakon dörömbölve próbáltak fényképezni. Az első ilyen nyomasztó forgatási nap után Abdalla mindig összerándult, ha elhaladt mellette egy száguldó robogó. Ezt nap mint nap megélni milyen lehetett Dianáéknak?

Szerinte a sorozat nagy érdeme, hogy 26 év elteltével végre kicsit jobban megismerhetjük Dodit, akire soha nem is igazán figyelt a világ. Most majd talán őt is meggyászolják az emberek.

Jonathan Pryce arról beszélt a sorozat Los Angeles-i premierjén, hogy az egész stáb meghatódott és melankolikus lett, mikor a Diana halála utáni jeleneteket forgatták. De nem is csoda, hiszen Diana mindenkit megérintett, az egész világ rajongott érte, Pryce jómaga is bevallja, hogy sírt, amikor meghalt, és most is, amikor a haláláról forgattak.

Peter Morgan, a sorozat megálmodója és írója szerint óriási szerencséjük volt, hogy megtalálták Debickit. Ő volt az első színésznő, akinél azt érezte, igen, hitelesen meg tudná jeleníteni Diana szinte égi lényét.

A korona utolsó évadának első részét csütörtökön kezdi vetíteni a Netflix, a második rész december 14-én érkezik.