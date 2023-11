Gyárban születésnapozik III. Károly

III. Károly tavaly épphogy felocsúdhatott édesanyja, II. Erzsébet szeptember elején bekövetkezett halálából, mire november közepén elérkezett az első születésnapja, amit már nélküle kellett ünnepelnie. A néhai királynőt követően trónra kerülő III. Károly nyakába szakadt az egész Nemzetközösség terhe, és amit az uralkodás kapcsán korábban csak elméletben gyakorolhatott, attól fogva élesben kellett megtennie. A királytól többen remélik, hogy a monarchiát modernebbé varázsolja, aminek első jeleit már a koronázásakor megtapasztalhattuk, mivel a ceremónia környezetbarátabb lett, mint anno II. Erzsébeté.

Ugyanakkor nem túlzás kijelenteni, hogy III. Károlyhoz sosem fogják olyan érzelmek kötni a briteket, mint az édesanyjához, aki 70 éven át képviselte a nép érdekeit. Mint ismert, a király, amikor még Diana hercegné férje volt, viszonyt folytatott jelenlegi feleségével, Kamilla királynéval, ám ezen a szerelmi háromszögön a szigetország lakóinak nagy része máig nem tudta túltenni magát – ami részben annak köszönhető, hogy a hercegné II. Erzsébettel karöltve mindig is a királyi család legkedveltebb tagjai közé tartozott.

A király a trónra kerülésekor már kijelentette, édesanyjához hasonló eszmék mentén kíván tovább uralkodni, ám az szinte biztos, hogy a monarchia még sosem táncolt ennyire pengeélen, mint a néhai királynő halála óta. A november 14-én 75. születésnapját ünneplő III. Károlynak pedig van mit megemésztenie, mivel ez idő alatt kvázi szétesett a családja. Harry herceg az önéletrajzi könyvével és a netflixes sorozattal egy életre magára haragította a britek egy részét, akik árulónak bélyegezték meg őt, és egyáltalán nem ápol már közeli kapcsolatot a családjával sem. A király az idei születésnapját a korábbi évekhez hasonlóan ismét egy ünnepséggel fogja tetézni – amin a hírek szerint Harry herceg nem lesz jelen –, ám előtte még van egy nem mindennapi teendője.

Fényűző ajándékok

Ha születésnapról van szó, a királyi család fiatalabb tagjai számára sosem aprózták el sem az ünneplést, sem az ajándékozást – bár a karácsonyi szokásaikból nem feltétlenül ez a következtetés vonható le –, ami III. Károly idejében sem volt másképp. Legelső születésnapján, 1949-ben egy fotós készített róla portrét, ám 21. életévének betöltését már jóval fényűzőbb ajándékkal jutalmazták. Édesanyjától, II. Erzsébettől ugyanis egy Aston Martin DB6 Volante sportautót kapott, amiről 2021-ben derült ki, hogy a környezettudatos herceg teljesen átalakíttatta, így ma már angol borból és savóból készült bioüzemanyaggal működik. Sőt, a járgány nagy szerepet kapott korábban Vilmos herceg és Katalin hercegné esküvőjén.

Az akkor még herceg Károly 30. születésnapja viszont még világraszólóbbra sikeredett. Egy partit rendeztek a Buckingham-palotában, amire meghívták a kedvenc zenészeit, köztük a Three Degrees nevezetű lányegyüttest – akik mellett még táncra is perdült a színpadon. Ahogy a banda egyik tagja a korábbiakban kifejtette, ezt követően a herceg levelekkel bombázta őt, ám ő nem akart belebonyolódni semmilyen viszonyba, és nem szeretett volna csak egy „strigula” lenni. Míg a királyi sarj 2021-ben úgy nyilatkozott a Three Degreesről, hogy a Givin' Up, Givin' In slágerük mindig is táncra késztette őt. A 31. születésnapján szintén egy híresség, Shirley Bassey énekelt neki, és ismert személyek lepték el a Buckingham-palotát akkor is, amikor 50 éves lett, 1998-ban. A 850 vendég között volt például Emma Thompson és kedvenc humoristája, Spike Milligan. II. Erzsébet az eseményen pohárköszöntőt mondott, kifejtve, mennyire szorgalmasnak és vezető egyéniségnek látja fiát, mire Károly erre azt felelte:

Anya… Nem tudom, hogy bírtál el velem.

Bár 50. születésnapját rossz hangulat lengte körbe, mivel egy évvel azután volt, hogy Diana hercegné 1997 augusztusában egy autóbalesetben életét vesztette. Emiatt a házasságukban jelen lévő harmadik fél, Kamilla királyné nem lett meghíva az eseményre, mivel az komoly indulatokat váltott volna ki. Vele külön ünnepelt a Highgrove birtokon, ahol idén is nagy mulatságra számítanak – és valószínűleg szebb ajándékkal lepik meg az uralkodót, mint a 70. születésnapján a királyi tudósítók, akiktől mókusriasztót kapott.

Gyárból a kastélyba

Úgy tudni, a király a 75. születésnapját megelőző napon már ünnepelni fog, mivel meghívott egy helyi kórust, hogy biztosítsák a talpalávalót a délutáni tea mellé a Highgrove birtokon. November 14-én pedig a családi ünneplést – ami a Clarence-házban lesz – megelőzően egy másik eseményre hivatalos, aminek semmi köze nincs a születésnapjához. A Daily Mail információi szerint a király egy élelmiszer-felesleget elosztó központban indítja majd a napját, amit annak érdekében húznak fel, hogy segítsék azokat a rászorulókat, akik küszködnek a megélhetéssel.

Egyes értesülések szerint ugyan a Clarence-házban tartott rendezvényre III. Károly családtagjai és barátai is meghívást kaptak, Harry herceg valószínűleg nem fog Nagy-Britanniába látogatni emiatt. Amennyiben ez valóban így lesz, az azt is jelentené, hogy a királyi sarj idén másodjára utasítja vissza apja invitálását, mivel szeptemberben sem volt jelen a II. Erzsébet halálának első évfordulója miatt szervezett megemlékezésen a balmorali kastélyban.