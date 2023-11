Nagy Feró: Reggel egy stampó, majd egy kávé, és nekem reggelire ennyi elég is

Az Adom a napom című televíziós műsor vendége volt a Beatrice zenekar frontembere, Nagy Feró, aki a pálinkaivási szokásairól is mesélt a műsorban.

Nagy Feró elárulta: még a nagyszüleitől tanulta, hogy „reggel egy kis stampót kell inni”. Elmondta, hogy amikor ő elkapta a koronavírust, akkor nem volt még vakcina Magyarországon, és eszébe jutott, hogy pálinkát kell inni, valamint fokhagymát enni.

Mondom, most mit csináljak? Hát nincs vakcina, semmi sincs. Eszembe jutott, hogy hát dehogy nincs. Azt mondták, hogy egy kis pálinka és két gerezd fokhagyma

– fogalmazott Nagy Feró.

Ezt követően a műsorvezető, Geszti Péter azért kijelentette, hogy senkit sem szeretnének biztatni a folyamatos alkoholivásra. De erre rákontrázott a frontember azzal, hogy a pálinka szerinte egy nagyon egészséges gyógyszer.

Reggel igyál meg egyet, akkor ebéd előtt még egyet, este meg nyugodtan kettőt is

– mondta a zenész.

Ezt követően azért tisztázta, hogy a „páleszivás” nem azt jelenti, hogy reggel lehajt egy üveggel.

Egy stampót iszol, még a két centet is alig éri el. Egy nagyon kis pálinka felfrissíti benned a vérkeringést, meg ilyesmit. Utána jöhet egy kávé, és nekem reggelire ennyi elég is

– mondta.

Zacher Gábor azt állította lapunknak egy éve, hogy Magyarországnak jelenleg nincs alkoholfogyasztással kapcsolatos stratégiája, pedig igény az lenne rá szerinte, amit az is mutat, hogy rendre előkelő helyen végzünk az alkoholfogyasztási szokásokat vizsgáló elemzésekben.

Az Index egyik cikksorozata ritka vagy épp nagyon is sokakat érintő mentális betegségeket, pszichés panaszokat mutat be konkrét személyeken, egyéni sorsokon keresztül. Ebben a sorozatban az alkoholbetegség is terítékre került.