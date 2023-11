A LEGO Masters díszletében mi is minifigurák lehetünk

November 18-tól Magyarországon elsőként az RTL-en láthatják a tévénézők a LEGO® Masters elnevezésű műsort, amelyben – a címéből adódóan – a versenyzők legókockákból fognak megalkotni olyan építményeket, amiket nagy valószínűséggel sokunk még lerajzolni sem tudna. Arról, hogy pontosan mit érdemes tudni erről a formátumról, és hogy a játék milyen nehézségeket hordoz magában, egy sajtótájékoztató keretében számolt be Kónya Gergely, az RTL szenior kreatívproducere és Dóczy Balázs, a LEGO Masters építőmestere.

Az RTL még az augusztus végi, őszi műsorstruktúrát bejelentő sajtóeseményén közölte, hogy az őszi szezonra sok új formátummal készülnek, köztük a LEGO Mastersszel, ami nemzetközileg már nagy sikereket ért el. Elsőként Nagy-Britanniában debütált még 2017-ben, és azóta számos ország tűzte műsorra, köztük Németország, Szlovákia és az Egyesült Államok. Mint kiderült, november 18-án este 19 órától 20.-ként érkezik meg Magyarországra a LEGO Masters, amelynek műsorvezetője Puskás-Dallos Péter lesz. A műsorban nyolc páros küzd meg egymással, akik hétről hétre új kihívásokat kapnak. Az epizódok végén egy-egy csapat elköszön a műsortól, míg a végén csak egy páros kaparinthatja meg a LEGO Masters címet – egy legóból készül trófeával együtt –, illetve a 10 millió forintos fődíjat.

13 Galéria: A LEGO Masters díszletében mi is mini figurák lehetünk Fotó: Papajcsik Péter / Index

Ahogy az már kiderült, az alkotások szakmai zsűrije Dóczy Balázs hivatásos legóépítő lesz, aki 2017 óta a Lego Certified Professional cím birtokosa, amit világszerte vele együtt mindössze 30 alkotó mondhat magáénak. Egyik legismertebb munkája a Lánchíd oroszlánjának 850 ezer legókockából elkészített hasonmása. A műsor első adását megelőzően az RTL egy sajtóesemény keretében mutatta be a LEGO Masters stúdióját – aminek még a LEGO Masters licenc tulajdonosai is a csodájára jártak –, illetve egyéb érdekességeket árult el a formátumról Kónya Gergely szenior kreatívproducer és Dóczy Balázs építőmester.

Több mint 2,5 millió legó érkezett

A műsor díszletébe belépve nem csak az tűnik fel elsőként, hogy annak méretei igen impozánsak, hanem az egész enteriőr úgy fest, mintha gyerekkorunk egyik legóépítményébe csöppentünk volna bele. Ahogy az eseményen kiderült, a díszlet 600 négyzetméterre tehető, amelynek megtervezése három, kivitelezése öt, felépítése pedig két hetet vett igénybe. Egy 40-50 fős csapat dolgozott mindezen, míg a teljes stáb közel 80 főre tehető.

Az volt a díszlet alapkoncepciója, hogy amikor beállunk, azt érezzük, mi is minifigurák vagyunk egy legókészletből

– fejtette ki Kónya Gergely.

Mint arról a szenior kreatívproducer beszámolt, egy teljesen magyar tervezésű és kivitelezésű díszletről van szó, ami még sehol nem szerepelt a világon. A stúdióban mindenhol megjelennek a legóra hasonlító kockák, a Bara Ákos által tervezett díszlettel pedig nemcsak ők, hanem a műsor licencének tulajdonosai is meg voltak elégedve. Dóczy Balázs építőmester elmondása szerint megjegyezték, hogy a stúdió bizonyos skandináv országokéhoz képest is kiemelkedő, ami részben annak köszönhető, hogy a magyar verzió esetében a legókockákat tartalmazó raktár a stúdió része, illetve az egyszerű színhasználat is szerepet játszhatott ebben. A forgatásra egykamionnyi legót szállítottak, a 2 460 000 darabból álló LEGO Masters Main szettet, amit két héten át szortíroztak. Ahogy Dóczy megemlítette, további 100 ezer kockát ők adtak hozzá a készlethez, amik például boltívek vagy szállítószalagok építéséhez szükségesek.

Az RTL és a Lego ebben a műsorban nagyon szorosan együttműködik, ami azt jelenti, hogy egyrészt az RTL megvásárolta a LEGO Mastersnek a licencét, innentől kezdve a LEGO Hungary minden olyan dologban a segítségünkre van, ami szakmai kérdés

– tette hozzá Kónya, megemlítve, Magyarországon elsőként járt a stúdióban egy teljes méretarányban legóból készített Lamborghini is, aminek sokan a csodájára jártak.

Az értékelés szentháromsága

A műsorba majdnem ezren jelentkeztek, ám kikötés volt, hogy a játékos nem lehet Lego-alkalmazott. Mint Dóczy megfogalmazta, bár az nem volt szempont, hogy a versenyző párok tagjai ismerjék egymást, de az csak az ő előnyükre vált, ha már volt egy kialakult munkamódszerük. A barátok mellett házaspárok jelentkeztek, illetve akadt anya-fia pár is.

Az én alapvető elvem az, hogy akkor lesz jó műsorunk, ha a szereplők jól érzik benne magukat. Ha valaki feszeng a kamerák előtt, akkor bármennyire is ügyes építő, nem fogja jól érezni magát a stúdióban, ergo nem születik jó műsor

– mondta Kónya, kiemelve, az sem volt elhanyagolható tényező, hogy a versenyzők jól építsenek, és a műsorba való jelentkezés második fordulójában már volt ilyen feladatuk.

A jelentkezőknek azt is kiadták házi feladatnak, hogy az otthon lévő készleteikből építsenek szabadon, majd a harmadik fordulóban négy órájuk volt arra, hogy egy másik szettből alkossanak. Ezen feladatok által, tévés és legós szakmai szempontok alapján került ki végül az a nyolc pár, akiket a nézők a műsorban is láthatnak. Az egyáltalán nem hobbilegósnak nevezhető jelentkezőknek pedig nem lesz könnyű dolguk, mivel számos kihívás mentén, bármiféle leírás nélkül, szabad építéssel kell remekművet alkotniuk. Nagy segítségükre van a stúdióból nyíló raktár, ahol 2500-féle kocka található, köztük például fejek, testek és lábak, így a legóból építhető emberek lehetőségei gyakorlatilag lefedik a teljes kínálatot. Arra pedig nem sok esély van, hogy valami elfogyjon, mivel folyamatosan töltik a készletet.

Van hátul pár ember, akinek az a dolga, hogy kiszolgálja a versenyzőket. Van egy füzetünk, és mint egy étteremben, úgy adják le a rendelést a versenyzők

– jelentette ki Dóczy, aki emellett megosztotta a műsor legalapvetőbb szabályait is. Köztük azt, hogy nem adhat tanácsot a játékosoknak, viszont kérdéseket tehet fel nekik, amivel elbizonytalaníthatja és jó irányba terelheti őket.

Az építőmester elmondása szerint az értékelés szentháromsága a történetmesélés, az esztétikum és a technika. Ezen szempontoknak hála pedig sokkal objektívebbé lehet tenni az értékelést. A jelentkezők akkor kapnak pontot, ha az építmény mind a hármat lefedi, tehát jól dolgoztak a színekkel és a méretekkel, illetve jó ránézni az alkotásra, mivel van dizájnértéke. Sőt, fontos kitételnek számít az is, hogy erőszakkal, vallással és politikával kapcsolatos témát nem érinthet az építmény, ami mindenkire vonatkozik, aki szeretne hivatalosan legóból építeni. Ahogy Kónya megfogalmazta, mivel a versenyzőknek egy saját történetet is bele kell fűzniük az alkotásokba, ez már önmagában magában hordozza, hogy senki nem fog ilyen tematikában építeni.

Az utolsó pillanatig építenek

Az építményeknek körülbelül 10-12 óra alatt kell elkészülniük, és az egész folyamatot 16 kamerával rögzítik folyamatosan. Ez annyit tesz, hogy egy 10 órás kihívásról 160 órányi anyag keletkezik, amit mind végignéznek a szerkesztők. A forgatás kikezdi a játékosokat is, mivel fizikailag igen megterhelő a verseny. Amellett, hogy sokat állnak az asztaloknál, a stúdió és a raktár között szintén sokat kell menniük. Mint Dóczy kiemelte, arról sem szabad megfeledkezni, hogy a legókockák egymásra nyomása már önmagában bőrkeményedéssel jár az ujjak végén, illetve az ínhüvely is megérzi a folyamatos erőbefektetést.

A nyolc párosnak az adások során különböző kihívásokat kell teljesítenie, például kockákon keresztül úgy elmesélni egy történetet, hogy egy szót sem szólhatnak, vagy épp hidat építeni úgy, hogy az a legnagyobb terhelést bírja el. Az építőmester kiemelte, az utóbbihoz hasonló feladatoknál főleg a technikára kíváncsiak. A hídépítésnél például teljesen más megoldások születtek, mivel voltak, akik mérnöki szemmel közelítették meg. Az egyetlen kikötés a súlybírás volt, és valamennyire az esztétika, hogy ha ugyanannyi súlyt bír el két építmény, akkor a külalak döntsön. A legtöbb játékos az utolsó pillanatig épít, és az is előfordult, hogy az alapkoncepciót félúton megváltoztatták, mert jobb ötletük támadt.

Az ötödik adásban kaptak egy teljes Magyarország-térképet. Egy-egy épület volt megadva mint kötelezően megépítendő elem, majd utána a körülötte lévő különböző hangulatokat kellett megalkotni, hogy a végén, amikor összetoljuk az asztalokat, akkor Magyarországot lássuk legóépítményekből

– idézte fel Kónya, megemlítve, egyes versenyzők a békéscsabai kolbásztöltést vagy épp a Feszty-körképet alkották meg a kockákból. Ennél a kihívásnál viszont annyi segítséget kaptak, hogy az épületekről minden irányból láthattak képet.

Nekem mint laikusnak, aki most van itt először, megható látni egy anyukát akár a fiával játszani, akik aztán a végén ott izgulnak, hogy vajon összedől-e a torony. Különleges élmény

– mondta az eseményen Puskás-Dallos Péter, a LEGO Masters műsorvezetője.

