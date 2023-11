Százezrekkel rövidítették meg Pierce Brosnan rajongóit

Busás összeget fizettek ki azok a rajongók, akik abban a hitben látogattak volna el az angliai Long Eatonben található SMS Graphics and Art Gallerybe, hogy ott Pierce Brosnan festményeit fogják látni, ám, mint kiderült, nemcsak ők lettek átverés áldozatai, hanem maga a galéria is. Legalábbis ezt állítja a tulajdonos, Simone Simms, aki dühös rajongók kereszttüzében találta magát, akik a pénzüket követelik tőle, ahogy a színész ügyvédje is egy levélben kereste meg őt.

Ahogy a tulajdonos a Daily Mailnek kifejtette, több hónapon át kommunikált azzal a személlyel, akiről azt hitte, hogy a színész, ám úgy véli, a mesterséges intelligencia áldozata lett. Mint mondta, hangüzenetben és videón keresztül is tartották a kapcsolatot a csalóval.

A hangja az üzenetekben pontosan úgy hangzott, mint az övé. Nem állt szándékomban csalással elvenni a rajongók pénzét. Még mindig próbáljuk kideríteni, mi történt



– nyilatkozta, hozzátéve: ők is sok pénzt veszítettek, összesen háromezer fontot (átszámítva több mint 1,3 millió forintot), de ígéretet tett arra, hogy minden károsultnak visszatéríti a jegyek árát.

Mint kiderült, Simms még áprilisban nyitotta meg a galériát, és abban bízott, egyszer egy híresség alkotásait is kiállíthatja majd. Visszaemlékezése alapján talált egy Facebook-oldalt, amiről azt hitte, hogy Brosnan tulajdona, és felvette vele a kapcsolatot az oldalon feltüntetett e-mail-címen.

Később e-mailben, a Telegramon és az Instagramon is tartották egymással a kapcsolatot, majd fizetnie kellett a színésszel való találkozásért, illetve a műalkotások Egyesült Királyságba szállításáért. Egy művész, aki a galériában művészeti alkotásokat mutat be, Neil Adcock szintén megerősítette, hogy jelen volt egy Zoom-videóhívás idején, amikor Simms az állítólagos Brosnannel folytatott beszélgetést. Sőt, elmondása szerint a színészen kívül a feleségével, a menedzsereivel és az ügyvédjével is kommunikált.

Megegyezésüket követően online is hirdetni kezdték a kiállítást, amelyre 24 jegyet adtak el az első pár napban, ám nem mindegyik került 15 fontba. A VIP-élményért 500 fontot – több mint kétszázezer forintot – kellett kicsengetni, míg azokra a napokra, amikor állítólagosan a színész is a helyszínen lett volna, 150 fontot. Az átverésre akkor derült fény, amikor Brosnan a közösségi oldalán jelentkezett egy közleménnyel, miszerint egy szó nem igaz a történetből, kijelentve, sosem kér pénzt azért, hogy valakivel találkozzon.

Alig várom, hogy a jövőben nyíljon egy kiállításom az Egyesült Királyságban, és ha eljön az ideje, mindenki hallani fog róla

– zárta rövidre a színész, akinek egyébként valóban a festés lett az egyik hobbija az elmúlt időszakban.