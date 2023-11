Alföldi Róbert: Ez egy olyan ország, ahol a melegeket befóliázzák, betiltják, a nácikat meg nem

400. alkalommal játszották Az Őrült Nők Ketrece című darabot az Átrium Színházban november 7-én. A Tony-díjas Broadway-musicalt, amely egy meleg párról szól, akik éjszakai mulatót üzemeltetnek, közel 150 ezer magyar néző látta már. A különleges jubileum egyik meglepetéseként a darab rendezője, Alföldi Róbert is megjelent a színpadon, aki az előadás után válaszolt az RTL-nek a musical üzenete kapcsán feltett kérdéseire.

„Ahogy így néztem az utolsó 20 percet, szépen aláment az élet. Egy csomó minden nagyon mást jelent, egy csomó minden zsigeribben jelent komolyabbat. Tényleg valahogy arról beszél, ami van, és hát ugye lassan 10 éve mutattuk be” – állapította meg a rendező, rámutatva:

Ez egy olyan ország, ahol a melegeket befóliázzák, betiltják, a nácikat meg nem. Ezen el kell gondolkozni. Bár a magyar történelmet ismerve olyan sokat nem kell rajta gondolkodni.

Az RTL kérdésére Alföldi Róbert az L. Simon-üggyel kapcsolatban is kifejtette a véleményét. Ahogy az Index is megírta, L. Simon Lászlót november elején bocsátották el a Magyar Nemzeti Múzeum éléről, miután Dúró Dóra, a Mi Hazánk országgyűlési képviselője október végén rámutatott, hogy a World Press Photo kiállítás több LMBTQ-témájú fotót is bemutat. Csák János kulturális és innovációs miniszter az elbocsátással kapcsolatban annyit mondott, hogy L. Simon pályája elismerésre méltó, de vezetőnek alkalmatlan, mert nem tudja betartatni a törvényeket – ez esetben ugye arról volt szó, hogy Csák János álláspontja szerint L. Simon László szabotálta a gyermekvédelmi törvényt azzal, hogy 18 év alattiak is látogathatták a tárlatot.

„Egyrészt a Laci megszavazta ezt a törvényt. Másrészt nagyon nagy hírünk lett a világban. Sikerült jó PR-t csinálni Magyarországnak. Tényleg azt gondolom, amit az előbb mondtam félig tréfásan. Ezek a dolgok, maga a törvény is, meg ahogy most így az embereket hergelik, nagyon rossz időket idéznek. Mondhatunk kommunista időket, de mondhatunk nagyon durván náci időket. Némileg provokatívan azt tudom mondani, hogy

várom, mikor szednek össze minket, és mit kell majd viselni.

Merthogy ez így indult. Ez a történelemben mindig, mindenhol így indult, a normalitásra hivatkozva” – kommentálta a történteket a rendező.