Sétapálca mentette meg Árpa Attila életét az új műsorában

A tévénézők november 20-tól követhetik nyomon az RTL-en Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban című, Árpa Attila által vezetett krimi-realityt, ami egy Tudor-stílusú kastélyban játszódik. Ahogy az már kiderült, a 22 versenyzőnek egy „gyilkosságsorozatot” kell túlélnie, hogy megnyerhessék az akár 20 millió forintos fődíjat. A Gyilkosok a játékosok között bújnak meg, ők az Árulók, akik az éj leple alatt végeznek ártatlan társaikkal. Az Ártatlanok feladata leleplezni az Árulókat, illetve – ha gyanúba keverednek – meggyőzni társaikat saját ártatlanságukról. A csatorna korábbi tájékoztatása szerint a szereplők között lesz: Horváth Éva, Nádai Anikó, Vásáry André, Sváby András, Nagy Zsolt, Szabados Ági, Henry Kettner, Görög Zita, Törőcsik Dani, Krajnyák Luca, Dobos Evelin, Szalay Bence, Nyáry Luca, Tapasztó Orsi, Görgényi Fruzsina, dr. Gyenesei Leila, Schumacher Vanda, Tóth Szabi, Mohai Tamás, Visváder Tamás, Varga Ferenc és Solti Ádám.

Ahogy Kolosi Péter, az RTL tartalomért felelős vezérigazgató-helyettese korábban kifejtette az Indexnek, Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban az ősz egyik legérdekesebb és legizgalmasabb műsora, ami már számos országban sikert sikerre halmozott. A krimi-reality debütálását megelőzően a készítők, Herman Péter – Pierre – drámai és szórakoztató műsorokért felelős igazgató, Nyári Gábor, az RTL szenior kreatív producere, illetve a műsor játékmestere, Árpa Attila egy háttérbeszélgetés keretében osztott meg részleteket a Magyarországon vadonatújnak számító formátummal kapcsolatban.

Pszichológus figyeli őket

Ahogy Herman Péter az eseményen arról beszámolt, a nádasdladányi kastélyban játszódó Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban egy rendkívül új formátum, ami egyúttal azt is jelentette, hogy a készítőknek újra kellett tanulniuk bizonyos szakmai pontokat, amit egy izgalmas folyamatnak írt le. Mint mondta, a műsor a reality és a játék egy érdekes kombinációja, amelyben a szereplők minden egyes reakciója 100 százalékosan igazi, senki nem irányítja őket. Sőt, más realityktől eltérően ebben az esetben a játékosok családi drámái sincsenek fókuszban, hanem csak az, hogy kiderüljön, kik a Gyilkosok. Herman kifejtése szerint a forgatás két hétig zajlott éjjel-nappal, ami az első pillanattól a végéig mélyen érintette a versenyzők viselkedését és lelki világát. A szereplők kiválasztásánál így fontos volt, hogy bírják ezt a pszichés terhelést.

Nem titok, hogy a műsor fontos munkatársai a pszichológusok, akik segítenek. Az előzetes felmérések, tesztelések, beszélgetések mentén volt egy személyiségbeli elképzelés, hogy ki bírja el ezt a terhet

– jelentette ki Herman Péter, hozzátéve, nehéz 24 órán keresztül hazudni.

Mint megemlítette, szempont volt, hogy az online világból is hozzanak szereplőket, ám olyan hírességek nem vehettek részt a játékban, akikre a két pszichológus nem adott engedélyt – összesen három ilyen eset akadt. A szakemberek a műsor folyamán is folyamatosan figyelemmel követték a versenyzőket, az interjúkat hallgatták, illetve a szereplő is jelezhette, ha gondja van – és volt olyan játékos, akit mentálisan megviselt a játék.

A pszichológus nem beszélhetett a műsorról. Az volt a feladata, hogy szinten tartsa a versenyzőket, segítsen nekik ventilálni, hogy ki tudják magukat beszélni

– mondta, kiemelve, a forgatásokon jelen voltak a pszichológusok, csak ők beszélgethettek a játékosokkal. A stáb egyik tagja sem szólhatott hozzájuk, így teljesen el voltak zárva a külvilágtól, és a két szakértővel is csak akkor érintkeztek, amikor szükség volt rá.

Ártatlanokból Gyilkosok?

A játékosok castingját Nyári Gábor, az RTL szenior kreatív producere végezte, akinek elmondása alapján a leghamarabb Sváby Andrást lehetett meggyőzni, mivel személyes kötődése volt az efféle játékokhoz. Arról pedig, hogy kiket választanak meg legelőször Gyilkosnak, az utolsó pillanatban hozták meg a döntést az első együtt töltött 12 óra ismeretében, a viszonyrendszerek alapján, és hogy ki hogy találta meg a szerepét a csapatban. Mint kifejtette, a tervek szerint az RTL online felületein lehet megnézni majd azokat a videókat, amelyeken Árpa Attila beszélget a versenyzőkkel külön-külön arról, Ártatlanok vagy Gyilkosok lennének-e szívesebben, és valamennyire figyelembe vették ezeket a kéréseket, ám minden játékosnak számolnia kellett azzal, hogy a műsor egy pontján Gyilkossá válhat. Akadtak olyanok is, akik korábbi döntésüket végül megmásították.

Olyan realityt még nem gyártottunk korábban, amiben mindenki egy nagyon egyértelmű szerepre kényszerül. Nem önmagukat alakítják az Ártatlanok sem, de legfőképpen a Gyilkosok sem. Az Ártatlanok is magyarázkodni kényszerülnek, illetve egy olyan szerepre, amit maguktól nem választhattak. Ez módosítja a játékukat, ami ezáltal színésziesebb, és ugyanez igaz a gyilkosokra is

– jegyezte meg Nyári, megemlítve, a műsor a kémregények világára emlékezteti őt, és úgy véli, ez a formátum nagyon jó teszt lenne egy titkosszolgálatnál, mert kiderülne, „ki az, aki a szerepben természetesnek hat és nem esik ki a figurából, és ki az, aki nem tudja hosszú távon viselni ezeket a morális terheket”.

Ahogy a producer a szabályokkal kapcsolatban az eseményen kiemelte, a Gyilkosok létszáma a műsor során adott. Amennyiben a számuk kettőre csökken, dönteniük kell, hogy behívnak-e még valakit, vagy ketten viszik tovább. Ha előbbi mellett határoznak, behívólevelet küldhetnek egy játékosnak, akinek nem kötelező igent mondania, ahogy azt sem tudja, kitől kapta a behívást – ezt pedig akár felhasználhatja arra, hogy magát jobb színben feltüntetve hazudjon társainak. Amint a Gyilkosok száma egyre csökken, az illetőnek meg kell zsarolnia egy játékost, akinek el kell vállalnia a feladatot, különben meghal – azaz kiesik a játékból. A gyilkosság pedig úgy történik, hogy a szereplő egy levelet kap másnap reggel, amiben közlik vele a hírt.

Egyértelmű volt, hogy Árpa lesz a műsorvezető

Ahogy a háttérbeszélgetésen elhangzott, a készítők hűek maradtak a műsor eredeti formátumához, amit korábban több országban is úgy valósították meg, hogy félig civil, félig celeb versenyzők játszottak benne. Először az amerikai verzióban szerepeltettek csak hírességeket, amit a skandináv államok átvettek. Ahogy Herman Péter kiemelte, a magyar piaci sajátosságok okán végül ők is amellett döntöttek, hogy csak ismert személyek legyenek a játékosok, mivel a hazai nézők jobban szeretik ezeket a műsorokat.

Idén két formátumba jöttek nagyon szívesen a szereplők: az egyik Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban, a másik a Sztárbox

– jegyezte meg.

Ahogy Herman Péter az eseményen felidézte, a műsor Játékmestere, Árpa Attila korábban a főnöke volt az RTL-nél – mint Nyári Gábornak is –, így egy érdekes találkozásnak nevezte, hogy ennél a műsornál újra együtt dolgoznak. Úgy véli, a színész Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban című műsor vezetésére született, és fontos tudni, hogy a műsor során ő nem szólhat bele a játékba, csak néhány elejtett utalással manipulálhatja a versenyzők hangulatát. A megfelelő Játékmester megtalálására nagy castingot tartottak, és nem egy hagyományos műsorvezetőt kerestek, hanem olyasvalakit, akinek van karaktere. Végül egyöntetűen Árpa Attila mellett szavaztak, aki az egész műsorban improvizált, csak néhány pont volt meghatározva a számára, hogy miről szóljanak a beszélgetések. Herman elmondása szerint így tudott közelebbi viszonyt kialakítani a szereplőkkel, akik csak vele léphettek kapcsolatba. Árpa ugyanakkor már jóval a casting előtt felkészült erre a szerepre, bár akkor még nem volt tudatában annak, mit hoz a jövő.

Sem Pierre nem tudta, sem pedig a versenytársaim, hogy egy nagyon komoly képzésem volt ebben a műfajban. A kislányomnak és a barátnőjének ugyanis ez volt a legfontosabb kérése minden évben, hogy legalább kettő kincskeresést, szerepjátékot szervezzek meg nekik. Pontosan úgy kellett velük viselkedni, mint itt a játékosokkal

– fejtette ki a háttérbeszélgetésen Árpa Attila, akinek állítása szerint nem volt egyszerű tartani a rideg szerepet.

Mint mondta, élete egyik legélvezetesebb forgatása volt, és a nádasdladányi kastély legnagyobb hálószobáját kapta, így valóban a ház urának érezhette magát. Ahogy a nézők a műsor előzetesében már láthatták, Árpa sétapálcával a kezében tűnik majd fel a műsorban, ami nem volt véletlen. Elmondása szerint a ruhapróba során jött szóba a sétapálca ötlete – egy halálfejjel díszítettre esett a választás –, viszont azt nem tudták eldönteni, hogy a plakáton is rajta legyen-e, így mindkét variációban elkészítették a képeket. Végül a sors döntött helyettük.

Egy nappal az első forgatási nap előtt, a Sztárbox-edzésen rám esett egy edzőtárs. A bokám megrepedt, így azzal hívtam fel az RTL-t, hogy szerintem eldőlt. Csak egy kis eszközként indult, aztán tényleg megmentette az életemet

– mondta, hozzátéve, a műsorban látható sántikálása így nem tartozott hozzá a karakteréhez, nem volt megjátszva.

Szívfájdalomként éli meg, hogy már nem lehet versenyző

A háttérbeszélgetést követően az Index is villáminterjút készíthetett Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban műsorvezetőjével, Árpa Attilával, aki lapunknak elárulta, kezdetben kihívásként élte meg a műsort, ám hamar rájött, hogy inkább egy jutalomjáték a számára. Mint mondta, nagy szabadságot kapott, mivel az ő feladata nem egy klasszikus műsorvezetés, sokkal inkább egy karaktert alakít.

Bábjátékos vagyok, játékmester, ceremóniamester, műsorvezető, minden egyben, és emellett még egy kastélynak az ura. Minden belefért. A kihívás az volt, hogy a nagyon intenzív és sűrű napokat úgy végig tudja csinálni az ember, hogy fenntartsa ezt a fajta lelkesedést és izgalmat. Az is egy kihívást jelentett, hogy a játékosoknak a lelkiállapota és hangulata sokszor elég radikálisan változott, erre is gyakran rá kellett hangolódni

– mondta Árpa Attila, hozzátéve, a műsor külföldi változatának majdnem mindegyikébe belenézett.

Ahogy kiemelte, leginkább azért tette, hogy megértse a szabályrendszert és a próbatételeket, illetve hogy lássa, mi fog történni, ezáltal felkészülve arra, mit hogyan tud majd konferálni. Kifejtése szerint a stábnak talán még izgalmasabb volt nézni a műsor alakulását, mint a nézőknek lesz majd, mivel ők minden percben ott voltak, így a játék hangulatát testközelből érezhették át. Azt viszont bánja, hogy nem játszhat versenyzőként a műsorban.

Talán ez az egyetlen szívfájdalom ebben az egészben, mivel most, hogy a műsorvezetője vagyok ennek a műsornak, nyilván nem lehetek már játékos. Még akkor sem, hogyha valaki más lesz a műsorvezető, amit nyilván nem gondolok és nem remélem. Ahogy ott voltam és néztem őket, azon járt az eszem, én mit csinálnék, mit gondolnék, hogyan kombinálnék. Hát ez már csak egy álom marad

– jelentette ki, illetve arról is beszélt, mit tart a játék legnagyobb nehézségének:

Sok mindent igényel az, hogy ezt valaki végigcsinálja. Egyfajta belső egyensúlyt, magabiztosságot, kombinatív gondolkodást. Legyél két lábon járó poligráf, jó emberismerő, ugyanakkor ismerd föl azt, akiben megbízhatsz. Jó stratéga legyél. Kizárod magad a különböző ármánykodásokból és feltételezésekből, vagy pont, hogy részt veszel és azzal tudsz manipulálni másokat. Önmagad adhatod, de mi van akkor, hogyha ez nem elég? Mert pont azzal leszel gyanús, hogy túlságosan önmagad vagy, túlságosan természetesen viselkedsz. Itt az is gyanús, aki nem gyanús. Ez a szépség ebben az egészben.

(Borítókép: Árpa Attila. Fotó: Papajcsik Péter / Index)