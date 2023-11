Marics Petiék csütörtökön Majkát is két vállra fektethetik

Nem maradnak elismerés nélkül idén a legsikeresebb és legtehetségesebb hazai influenszerek és tartalomgyártók sem, a Post For Rent influenszer marketing ügynökség ugyanis november 23-án este megrendezi a Creator Awards díjátadó gálát. A potenciális díjazottak között többek között Marics Peti és Valkusz Milán, Majka, Manuel és T. Danny is szerepel, de elismerést kaphat Istenes Bence, Iszak Eszter és Gelencsér Tímea is.

Külföldön már nem újdonság, hogy akárcsak a filmes világ nagyjait, elismerik a különböző tartalomgyártókat és influenszereket is, a sok esetben mégis negatív értelemben használt titulus gazdái immáron Magyarországon is learathatják tevékenységük babérjait. Idén ugyanis első alkalommal rendezik meg a Creator Awards 2023 névre keresztelt gálát, amelyen a legkiemelkedőbb és legtehetségesebb tartalomgyártókat díjazzák majd, mindezt ráadásul 24 különböző kategóriában.

A november 23-án este, a Millenáris D épületében megrendezendő, zárt körű gálát a Post For Rent influenszer és marketing ügynökség álmodta meg, elsődleges céljuk az volt, hogy a közösségi médiában ismert tehetségek munkáját értékeljék és elismerjék, illetve nagyobb reflektorfény irányuljon az egyéni, kiemelkedő teljesítményekre. A szervezők szeretnék, ha minden jelölt érezné, hogy megbecsülik, valamint hogy a munkájuk mennyire fontos a marketingszakmában. A gálaest műsorvezetője Till Attila lesz.

Rangos szakmai zsűri, szigorú keretrendszer

Ahogyan a legtöbb szakmai elismerés esetében, a Creator Awards díjai elnyeréséhez sem elég feltétlenül a közönség szimpátiája és szavazata, ugyanis a különböző kategóriák jelöltjeit a voksok mellett egy 9 fős szakmai zsűri szelektálja, az ő döntésüket követően alakul majd ki a végeredmény. A tagok a marketing, a televíziózás és az újságírás lehető legkülönbözőbb szegleteiből érkeztek, értékelésük pedig meglehetősen fontos, szavazatuk ugyanis a 70 százalékát teszik ki a végső eredménynek.

A szakmai zsűri:

Fischer Gábor , a TV2 Csoport programigazgatója

, a TV2 Csoport programigazgatója Verebély Marcell , az RTL Senior Kreatív Producere

, az RTL Senior Kreatív Producere Hadacs Bálint , Head of Social Media & Content a Mito Creative-nál

, Head of Social Media & Content a Mito Creative-nál Katz Dávid , a 24.hu újságírója

, a 24.hu újságírója Simon Krisztián , a Marketing & Média magazin főszerkesztője, társtulajdonosa

, a Marketing & Média magazin főszerkesztője, társtulajdonosa Vojcehovszkij Richárd , a YEP Content kreatív ügynökség alapítója

, a YEP Content kreatív ügynökség alapítója Rácz Lili , Social Media Manager a VMLY&R reklámügynökségnél

, Social Media Manager a VMLY&R reklámügynökségnél Hollósy Eszter , Advocacy & PR Director a Wavemaker Hungarynél

, Advocacy & PR Director a Wavemaker Hungarynél Verik Orsolya, Content Marketing és Social Media Group Manager a Yettelnél

Az ítészek egy előre meghatározott, szigorú keretrendszer szerint adták le a pontjaikat minden egyes kategória minden egyes jelöltjére. A szempontok ugyan kategóriánként változtak, de mindegyik esetében fontos kérdés, hogy:

Mennyire egyedi és eredeti az influenszer által megosztott tartalom? A szponzorációs tartalmait mennyire kreatívan mutatja be? Milyen mértékű a közönség bevonódása? (ide tartozik a kedvelések, kommentek és általános interakciók száma) A tartalmai mennyire indítanak beszélgetéseket a követőikkel? Mennyire magas a tartalom gyártásának a minősége? Mennyire illenek az általa hirdetett tartalmak és szolgáltatások a Creator Awardson jelölt kategóriájához? Az influenszer milyen mértékben járul hozzá ahhoz, hogy az iparág megítélése pozitív irányba billenjen?

Emellett természetesen a közönség szavazatai sem elhanyagolhatók, amelyből ehhez mérten szép számban be is érkezett a megadott határidőig, ez idő alatt 500 ezer voks futott be, és összesen több mint 20 millió oldalletöltés történt.

Majka, T. Danny és Marics Petiék is díjra éhesek

A Creator Awards díjátadó gálán 24 kategóriában díjazzák majd a jelölteket, amely összeállításában a csapat igyekezett az iparág minden egyes szegletét lefedni, hogy minden tematikában alkotó tartalomgyártó díjazva legyen. Vannak kizárólag adatalapú kategóriák és olyanok is, ahol vagy csak a közönség szavazatai számítottak (például a Favourite Couple esetében), vagy csak a zsűri véleménye – mint a Biggest Impact elnevezésű kategóriában.

A jelöltek listája november 5-én háromfősre szűkült minden kategóriában. Ezek alapján az alábbi influenszerek várhatják fokozott izgalommal a csütörtököt:

Közönségkedvenc: Szabó Benedek (Benikonyhaja), Poleczki Richárd, Halmosi Viktória

Szabó Benedek (Benikonyhaja), Poleczki Richárd, Halmosi Viktória Best Engagement Rate – Instagram :

300 ezernél több követővel rendelkezők között: Manuel, T. Danny, Marics Peti

100 és 300 ezer közötti követővel rendelkezők között: Pető Brúnó, Makk Adri, PSG Ogli7

20 és 100 ezer közötti követővel rendelkezők között: Jauri, Trunk Tamás, Major Emma

300 ezernél több követővel rendelkezők között: Manuel, T. Danny, Marics Peti 100 és 300 ezer közötti követővel rendelkezők között: Pető Brúnó, Makk Adri, PSG Ogli7 20 és 100 ezer közötti követővel rendelkezők között: Jauri, Trunk Tamás, Major Emma Best Engagement Rate – TikTok:

500 ezernél több követővel rendelkezők között: Zsigmond Angéla, Lil G, Makk Adrienn

500 ezernél kevesebb követővel rendelkezők között: Radics Zsombor, Stumpf Patrik, Csecse Attila

500 ezernél több követővel rendelkezők között: Zsigmond Angéla, Lil G, Makk Adrienn 500 ezernél kevesebb követővel rendelkezők között: Radics Zsombor, Stumpf Patrik, Csecse Attila Travel: Abosi Barna, Nagy Benedek, Nánásiék

Abosi Barna, Nagy Benedek, Nánásiék Food Blogger: Iszak Eszter – FiatalFood, Nébald Olivér, Steiner Kristóf

Iszak Eszter – FiatalFood, Nébald Olivér, Steiner Kristóf Brandbuilder: Kajdi Csaba – Cyla Shop, Kulcsár Edina – BraidMe and More, Zsozéatya – Nber Energiaital

Kajdi Csaba – Cyla Shop, Kulcsár Edina – BraidMe and More, Zsozéatya – Nber Energiaital Health/Fitness: Gelencsér Tímea, Liszkai Márk, Nagy Dániel

Gelencsér Tímea, Liszkai Márk, Nagy Dániel Fashion: Molnár Nini, Stumpf Patrik, Whisper Ton

Molnár Nini, Stumpf Patrik, Whisper Ton Beauty: Kárpáti Rebeka, Sydney van den Bosch, Gelencsér Tímea

Kárpáti Rebeka, Sydney van den Bosch, Gelencsér Tímea Biggest Impact: Dancsó Péter, Magyarósi Csaba, Szirmai Gergely

Dancsó Péter, Magyarósi Csaba, Szirmai Gergely Business: Dr. Hevesi Kriszta, Dr. Kulja András, Utazómajom

Dr. Hevesi Kriszta, Dr. Kulja András, Utazómajom Comedy: Kajdi Csaba (Cyla), Kapi Levente, Stumpf Patrik

Kajdi Csaba (Cyla), Kapi Levente, Stumpf Patrik Gamer: Abosi Barna, Körcsönyei Polla, Zsozéatya

Abosi Barna, Körcsönyei Polla, Zsozéatya Video Podcast: D. Tóth Kriszta – Elviszlek magammal, Istenest, Levente Klubja

D. Tóth Kriszta – Elviszlek magammal, Istenest, Levente Klubja For A Greener Future: Puskás Peti, Reményfarm, Steiner Kristóf

Puskás Peti, Reményfarm, Steiner Kristóf Favourite Couple: Csobot Adél és Istenes Bence, Ördög Nóra és Nánási Pál, Verebélyi Vivien és Nagy Norbi

Csobot Adél és Istenes Bence, Ördög Nóra és Nánási Pál, Verebélyi Vivien és Nagy Norbi Best Production: Abosi Barna, Szirmai Gergely, Whisper Ton

Abosi Barna, Szirmai Gergely, Whisper Ton Musician: Marics Peti, Valkusz Milán, T. Danny, Majka

Marics Peti, Valkusz Milán, T. Danny, Majka Top TikTok Creator: Lady Szomjas, Sápi Vivi, Whisper Ton

Lady Szomjas, Sápi Vivi, Whisper Ton Top YouTube Creator: Abosi Barni, Csigér Alex, Videómánia

Abosi Barni, Csigér Alex, Videómánia Top Instagram Creator: Gelencsér Timi, Istenes Bence, Viszkok Fruzsi

Gelencsér Timi, Istenes Bence, Viszkok Fruzsi Lifestyle WMN: Nagy-Kovács Ramóna, Szabó Zsófi, Viszkok Fruzsi

Nagy-Kovács Ramóna, Szabó Zsófi, Viszkok Fruzsi Lifestyle MAN: Frohner Fecó, Kempf Zozó, Török Ábel, WhisperTon

Frohner Fecó, Kempf Zozó, Török Ábel, WhisperTon From Social to TV: Marics Peti, Nagy Dániel, T. Danny

A csütörtöki eseményről és a jelöltekről ide kattintva olvashat bővebben, a gálán történtekről pedig az Index is beszámol majd. A díjátadó mellett egyébként az est zárásaként egy igazi szuperprodukciót is láthat a közönség a Post For Rent zenész portfóliójának sztárjaival. Az előadók egyébként szóló dalokkal is készülnek.

(Borítókép: Marics Peti, Majka és Valkusz Milán. Fotó: Papajcsik Péter, Németh Kata / Index)