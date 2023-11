Meglepő oka van, hogy a legnagyobb sztárok miért váltottak vörös hajszínre

Idén kifejezetten nagy sikernek örvend a vörös − kiváltképp a cseresznyeszínű haj. A legnépszerűbb hírességek hajkoronája is ebben a színben pompázik Dua Lipától kezdve egészen Meghan Foxig. Na, de miért is lett ennyire népszerű ez az árnyalat?

Nem is kell olyan sokat visszaugranunk a történelemben ahhoz, hogy emlékezzünk, a vörös hajú nőket boszorkánynak minősítették és gyakorta máglyahalálra ítélték. Ugyanis a 15. században a vöröses árnyalatot az ördög jelének tekintették, így legjobbnak látták, ha az illető nem marad az élők sorában − írja a CNN.

Rachel Gibson hajtörténész szintén rámutatott, hogy a Bibliában az áruló Júdást is vörös hajjal ábrázolják, ezzel is jelezve, hogy egy negatív karakterről van szó. Az ókori gallokról és skótokról is így emlékeznek feljegyzéseikben az angolok − hiszen azok megtámadták őket, és így a vörös haj továbbra is egy „előnytelen” elemként maradt fenn történelmükben.

Hogy lehet tehát, hogy a vörös haj ma Mégis ennyire népszerű?

A válaszért a 17. századig kell visszamennünk, méghozzá I. Erzsébet uralkodásáig, róla ugyanis köztudott volt, hogy élénkvörös hajjal rendelkezett, ami egyes tévhitek szerint nem a saját haja volt. Az uralkodó élete nagy részében parókákat viselt, és nagyjából bármelyik színből választhatott, így az úgynevezett „auburn vörös” mellett tette le a voksát.

Amikor Erzsébet trónra került, a vörös haj is divatba jött. Az összes nő és férfi egyaránt vörösre akarta festetni a haját az udvarában

− magyarázta Gibson. Hozzátette, leginkább hűségüket akarták ezzel kifejezni királynőjük felé.

Egy 1988-as archív The New York Times-cikkben is ez olvasható:

Nem számít, mennyire divatos ma vörösnek lenni, akinek ilyen színű a hajkoronája, az sosem lesz mindennapi

− írta akkor Linda Wells.

Ez lenne a tökéletes hajszín a sztároknak?

A legtöbb híresség is ráérzett idén a vörös hajszín ízére, és sorra láthatjuk a közösségi médiában, hogy éppen melyik énekes vagy színész festeti be a frizuráját.

Dua Lipa és Meghan Fox voltak azok, akik leginkább felhívták a figyelmet új hajszínükre, ugyanis feltehetően új projektjükhöz választották a vöröset.

Az albán származású énekesnő novemberben osztotta meg rajongóival legújabb slágerét, a Houdini-t, amellyel párhuzamosan egy időben posztolt fotókat vörös hajáról is − nem mellesleg ezeken a fotókon az új dalát is promotálta.

Fox november 7-én dobta piacra első könyvét, a Pretty Boys Are Poisonous című verseskötetét, és nagyjából ezekben a napokban sokkolta rajongóit új hajszínével is.

Rajtuk kívül még Billie Eilish és Kendall Jenner is behódolt a vörösőrületnek, csak egy kicsit hamarabb. Eilish még augusztusban festette egykori zöld hajcsíkjait cseresznyeszínűre, Jenner pedig szintén nyáron borult vörösbe, de hamar vissza is tért eredeti hajszínéhez, amit azóta állítása szerint megbánt.

Vörösnek lenni nagyon látványos dolog, biztosan az illetőn tartod a szemed, ha csak egy pillanatra is. Remek döntés ezt a drasztikus hajszínt választani, ha épp egy új album vagy könyv van készülőben

− fogalmazott Rachel Gibson.