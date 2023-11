Korda György: Csináltam én valami hasznosat az életemben?

Korda György Ágai Kis Andrással beszélgetett a Mutasd Magad! című műsorban, amelyben elárulta: gyakran felteszi feleségének − Balázs Klárinak − a kérdést:

Az előadó kérdése a műsorvezetőt is meglepte, ugyanis Korda György és Balázs Klári párosa valami olyasmit alkotott közös karrierjük alatt, ami talán még a történelemkönyvekben is olvasható lesz egy nap − írja a Bors.

A legendás énekes elmondta, hogy korábban a Csináljuk a fesztivált című műsorban élt át egy igazán megható pillanatot, amikor többször is elhangzott Balázs Fecó egyik dala, amelynek egyik sora úgy szól: „dalaimból mennyi marad?”

Többször is elsírtam magam, mert nemcsak az életem végességével szembesültem, hanem konkrétan az a kérdés is elhangzott, amit én nap mint nap felteszek magamnak és a feleségemnek is