Ennél rejtélyesebb nem is lehetett volna Beyoncé az új filmjének bemutatóján

Tegnap este Beverly Hillsben végre bemutatták a régóta várt Beyoncé-koncertfilmet, a Renaissance-t – olvashatjuk a Varietyn. A Renaissance: A Film by Beyoncé premierjén hemzsegtek a sztárok, ott volt többek között Lizzo, Janelle Monáe, Kelly Rowland, Michelle Williams, Halle Bailey, Gabrielle Union.

Az énekesnő világkörüli turnéját dokumentáló mozit december 1-jétől láthatják a nézők az Egyesült Államokban a nagy tévécsatornákon, köztük az AMC-n, a Regalon és a Cinemarkon. Beyoncé rajongói arra is felfigyeltek, hogy a bemutató napja egybeesik az AIDS világnapjával, és az énekesnő a Renaissance albumot néhai unokatestvérének, Johnnynak ajánlotta, aki az AIDS szövődményeibe halt bele.

Ez a lemez nyerte el a Legjobb Dance/Elektronikus Album díját a 2023-as Grammy-gálán, ezzel Beyoncé rekorder lett: minden idők legtöbb Grammy-díjával büszkélkedhet.

A premier részleteit titokban tartották: a vendégek is csak annyit tudtak, hogy aznap szabaddá kell tenni magukat, és 19 órára kell érkezniük egy Beverly Hills-i címre „kényelmes, de fényűző” ruhában. Innen kellett továbbmenniük az utasításokat követve a színházhoz.

A Goldwyn Színházat is csak kevesebb mint 24 órával az ünnepség kezdete előtt biztosították. A show során pedig tilos volt videókat és fotókat készíteni, cserébe viszont mindenki kapott ajándékot:

a székeken kis ezüst borítékok csücsültek, amelyekben egy-egy Beyoncé parfümminta volt.

De klasszikus mozizásról lévén szó pattogatott kukoricát is felszolgáltak fém-, reneszánsz stílusú vödrökben.

A Renaissance turné május 10-én indult Stockholmban, október 1-jén ért véget Kansas Cityben, és több mint 579 millió dollárt hozott világszerte. Nem is csoda, hiszen 2,7 millió rajongó vett rajta részt 56 időpontban, 39 városban.

Beyoncé korábbi koncertfilmjei közé tartozik a közvetlenül DVD-re készült I Am... Yours, amelyet a Las Vegas-i Wynn Casinóban forgattak 2009-ben. Vagy az HBO 2013-as Life Is But a Dream projektje, egy vallomásos beszámoló az anyaságról. De ott a Netflix Homecoming című filmje is, amely Beyoncé 2018-as Coachella-fellépését örökítette meg. Az énekesnőt játékfilmekben is láthattuk, például a Dreamgirlsben és az Austin Powersben.