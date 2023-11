Tom Hardy közölte a jó hírt: érkezik a Venom következő része

Az eredetileg 2024 nyarán bemutatásra szánt Venom 3. a filmipar dolgozóinak sztrájkja miatt csúszott, de lassan sínre kerül, írta Hardy, és ha minden jól megy, jövő ősszel láthatjuk is – olvashatjuk a The Hollywood Reporteren.

A 46 éves Hardy, a britek aktuális rosszfiúja, aki már két gyerek büszke apukája (felesége a Birmingham bandájából és A holnap határából is ismert Charlotte Riley) pénteken az Instagramon adott reményt a Venom-rajongóknak, mikor azt írta, a film harmadik, befejező részének forgatása újraindult november 8-án, a 118 napos színészsztrájkot követően.

A kiírást egy olyan fotóhoz tette, amin Kelly Marcel rendező és Jacob Tomuri kaszkadőr látható. Hardy azt írta, az eddig is nagyon szórakoztató forgatás most folytatódik, és ugyan mindig vannak nehézségek munka közben, de ezeken is át lehet könnyen lendülni,

ha szereted, amit csinálsz, és tudod, hogy nagyszerű az anyag, amin dolgozol, és támogató a téged körülvevő csapat.

Hardy kifejezte háláját a Venom tehetséges filmes stábjának, de barátainak és családjának is köszönetet mondott a biztos háttérért.

„Büszke vagyok a rendezőre, írótársamra és kedves barátomra, Kelly Marcelre... akinek ösztönei mindig jól működnek.”

A franchise harmadik részét eredetileg június végén kezdték volna forgatni Spanyolországban, de a színészek júliusi sztrájkjával leállt a munka. Az új szereplők között láthatjuk majd Juno Temple-t és Chiwetel Ejiofort is.