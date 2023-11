Marics Peti és Tóth Andi meglepő helyzetben találkozhatnak újra

Marics Peti és Tóth Andi korábbi viharos szerelmi kapcsolata és szakításának híre bejárta a magyar bulvársajtót. A zenészek még akkoriban szakítottak, amikor mindketten zsűritagként szerepeltek a Sztárban Sztár műsorában. Ahogy az lenni szokott, azóta a felek már rég túltették magukat egymáson, ám most mégis újra összesodorta őket az élet.

Egy váratlan fordulatnak köszönhetően úgy hozta a sors, hogy mindketten szereplői lesznek a TV2 Dancing With The Stars táncos show-műsorának, melyben Marics Peti mint versenyző, Tóth Andi pedig korábbi győztes, sztárvendégként vesz részt a szombati műsorban, Csobot Adél és Gelencsér Tímea mellett – jelentette be a hírt az egyik műsorvezető, Lékai-Kiss Ramóna, a műsorban.

Marics Peti és Tóth Andi a szakításuk óta jóformán szóba sem állnak egymással, így a műsorból derülhet ki, hogy azóta mennyire rendeződött köztük a viszony.