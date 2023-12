Élő adásban szúrt oda az RTL-nek a TV2 arca, Krausz Gábor mindent vitt

Szombat este véget ért a Dancing with the Stars negyedik évada. A táncos show-műsor fináléjában Marics Peti és Stana Alexandra, Krausz Gábor és Mikes Anna, valamint T. Danny és Lissák Laura igyekezett bizonyítani a parketten. Az utolsó adásba vendég fellépők is érkeztek: a produkció előző évadainak győztesei, Gelencsér Tímea, Tóth Andi és Csobot Adél egy közös tánccal készült. A zsűri most nem pontozott, csak értékelt, ám meglepő módon nem csak a látottakat – az adás vége felé Szente Vajk erős megjegyzést tett a konkurencia főműsoridős kínálatára.

Idén ismét műsorra tűzte a TV2 a Dancing with the Starst, amit a műsor korábbi producere, Dombóváry Kristóf az Indexnek adott interjújában tavaly a programkínálat koronaékszerének nevezett. A szakember akkor azt mondta, a brit formátum egy olyan tartalom, amelynek minden hazai híresség a részese akar lenni, még úgy is, hogy az adásokra való felkészülés óriási fizikai és szellemi kihívást jelent. Szó se róla, a táncos produkció valóban kiszolgál egy nagyobb tömeget, az ugyanis mindig érdekes, ha olyan szerepben láthatunk ismert embereket, ami egyébként kívül esik a komfortzónájukon, emellett a csillogó környezet, a merész ruhák és a parádés koreográfiák is lekötik az ember figyelmét, és hát mivel egy versenyről van szó, a nézők szurkolhatnak és szavazhatnak is a kedvenceikre.

A műsor negyedik évadában tíz páros küzdött meg egymással a fődíjért: Radics Gigi és Baranya Dávid, T. Danny és Lissák Laura, Sydney van den Bosch és Ádám Csaba, Simon Kornél és Szőke Zsuzsanna, Hunyadi Donatella és Bődi Dénes, Marics Peti és Stana Alexandra, Király Linda és Suti András, Szabó András Csuti és Tóth Katica, Eszenyi Enikő és Hegyes Berci, valamint Krausz Gábor és Mikes Anna. A korábbi évadokhoz képest a zsűri idén háromfősre csökkent: Ördög Nóra, Szente Vajk és Juronics Tamás bírálta hétről hétre a versenyzők teljesítményét – Bereczki Zoltán elfoglaltságaira hivatkozva ezúttal nem vállalta a feladatot, egyébként hiányoztak a meglátásai az értékelésnél. A szappanoperahősök is kihagyták az idei versenyt: Facundo Arana esetén elképzelésünk sincs, miért, Gabriela Spanicnál azért benne van a pakliban, hogy a tavalyi baki, amikor élő adásban lecsúszott a ruhája a kebléről, bár akkor nem mutatta, talán mégis megviselte. A műsorvezetők változatlanul Lékai-Kiss Ramóna és Stohl András voltak.

Nem meglepő a finalista csapat összetétele

Függetlenül attól, hogy a szereplők közül idén is mindenki láthatóan nagyon komolyan vette a versenyt, nagyjából azért sejteni lehetett, kik lesznek majd a műsor finalistái. A castingcsapat a nézettség növelése érdekében igyekezett minden korosztályra lőni, de azért voltak rizikós döntéseik, például Eszenyi Enikő szerepeltetése, aki 2020-ban a személyét érintő botrányt követően visszavonta a Vígszínház vezetésére beadott pályázatát, és jó időre eltűnt a nyilvánosság elől (azóta már egyébként az RTL is felkérte egy műsorra: az Álarcos Énekes egyik jelmezese volt 2020-ban), vagy Hunyadi Donatella, akinek feltehetően inkább az édesanyját, Kiszel Tündét ismerik a nézők, stabil rajongói bázis hiányában pedig egyáltalán nem volt biztos, hogy lesz elég szavazója. Hunyadi Donatella egyébként egészen sokáig versenyben maradt, népszerűség tekintetében tehát abszolút sikerült profitálnia a műsorból, amin egyáltalán nem kell csodálkozni – az adások alatt egy rendkívül intelligens, kecses mozgású, sugárzó fiatal hölgyet ismerhetett meg benne a közönség.

Ha az évad elején meg kellett volna tippelni, hogy a bejelentett szereplők közül kik menetelnek majd a döntőig, feltehetőleg a legtöbben Marics Petire, T. Dannyre és Krausz Gáborra szavaztak volna. A ValMar duó énekese óriási követőtáborral rendelkezik, amit a korábbi tévés szereplései (a Sztárban Sztár című műsorban versenyző és zsűritag is volt már) még inkább felduzzasztottak, T. Danny szintén ugyanabból a közegből jön, és a generációjának egyik legkedveltebb előadója, a Séfek Séfjéből is ismert Krausz Gábor esetén pedig feltehetőleg sok nézőben együttérzést ébresztett, amikor kiderült, hogy Tóth Gabival külön utakon folytatják, sőt az énekesnőnek már új párja is van. Mindez persze nem jelenti azt, hogy a három fiatalember ne érdemelte volna ki, hogy a fináléba jusson: Marics Petinek és T. Dannynek kiváló a ritmusérzéke és rendkívül ügyesen megtanulták az összes koreográfiát, Krausz Gábor pedig, aki a műsor indulása előtt azt nyilatkozta, nem sok köze van a tánchoz, a parketten szintén meglepően jól teljesített, és rengeteget fejlődött az adások alatt. A döntőben mindhárman profin szerepeltek, nem lehetett hibát találni a produkcióikban.

Krauszékat miért kell zavarba hozni folyton?

A versenyzőknek a fináléra három tánccal kellett készülniük. Az első körben a zsűri választott ki egyet a korábbi produkcióik közül, a másodikban egy vadonatúj koreográfiát adtak elő, a harmadik fordulóban pedig megismételték, amit a legelső adásban láthattak tőlük a nézők. T. Dannyéktől jive-ot kértek a döntnökök, Maricséknak elsőként rumbázniuk kellett, Krauszék pedig a Szépség és a Szörnyeteg főcímdalára lejtettek american smooth stílusban. A válófélben lévő séfnek és táncpartnerének feltehetőleg nem véletlenül kellett ezt a tematikájú koreográfiát visszahoznia – a műsor alatt többször is érezhető volt, hogy a zsűri kínosan erőlködik azon, hogy összeboronálja őket, de Lékai-Kiss Ramónának is sikerült egy olyat odaszólnia („ez felért egy szerelmi vallomással”), amitől láthatóan Mikes Anna zavarba jött. Ha tényleg az a cél, mint ahogy azt Szente Vajk később megfogalmazta, hogy a versenytáncot népszerűsítve némi kultúrát csempésszen a főműsoridőbe a csatorna, akkor nem kellene elrontani egy olyan magánéleti tündérmese-sztori erőltetésével, ami vagy igaz, vagy nem, de ha bármi alapja is van, egyértelmű, hogy a főhősök nem kívánják megosztani senkivel.

Marics Peti tud fegyelmezett is lenni

A második körben Marics Petiék kortárs tánccal léptek a parkettre, ami nem épp egyszerű műfaj. Ehhez képest egészen lenyűgöző volt, amit az énekes Stana Alexandrával összehozott, a produkció tele volt szenvedéllyel és dinamikával, a párosról pedig lerítt, mennyire átszellemültek közben – érdemes visszanézni. Marics egyébként az utóbbi időben a TV2 egyik legjobb találata, amikor felkérték, hogy szerepeljen a Sztárban Sztárban, a csatorna közönségének többsége nem feltétlenül ismerte, ám a fiatal előadó gyorsan beilleszkedett a kereskedelmi tévés közegbe és a megnyerő személyiségének köszönhetően villámgyorsan megkedvelték a nézők. Később zsűritaggá avanzsált ugyanebben a műsorban, a Dancing with the Starsban pedig az is bebizonyosodott, hogy az első blikkre inkább linknek tűnő fiatalember képes fegyelmezetten és felelősségteljesen odatenni magát, ha elvállal egy feladatot. Mindezt úgy, hogy még a humorát sem veszíti el a megterhelő felkészülések alatt.

T. Danny csak úgy dobálta Lissák Laurát

Bár T. Dannynek is óriási követőtábora van, a kereskedelmi tévés közegbe ebben a műsorban robbant be igazán. A több mint 2 méter magas előadó termete abból a szempontból abszolút előnyt jelentett a versenyben, hogy a partnerét könnyedén és biztonsággal emelgette, amivel szépen meg tudták fűszerezni a koreográfiákat. Egyébként láthatóan ő is nagyon komolyan vette a felkészüléseket, és borzasztóan szerette volna megnyerni a versenyt. Az adások alatt ráadásul szépen is fejlődött, a bécsi keringő, amit a fináléban Lissák Laurával bemutattak, elképesztően profi és különleges volt – főleg azzal az emeléssel, ami a Dirty Dancing című filmben is látható, és amit állítólag a próbák alatt egyszer sem sikerült tökéletesen kivitelezniük. Ezt nem valószínű, hogy a versenyzők közül bárki utánuk tudta volna csinálni.

A séf és partnere tangót hozott a második körre, amit a zsűri nagyon megdicsért, a harmadik fordulóban pedig, ahogy fentebb is írtuk, minden páros azt a táncot ismételte meg, amit az első adásban láthattunk tőlük. Maricsék így jive-ot roptak, T. Dannyék paso doble stílusban léptek a parkettre, Krauszéknak pedig a show-tánc jutott.

Csobot Adél is visszatáncolt a TV2-höz

Extra produkciókból sem volt hiány a döntőben. A kiesett versenyzők egy közös jive-val készültek, majd a Dancing with the Stars korábbi évadainak győztesei is a parkettre léptek: Gelencsér Tímeát, Tóth Andit és Csobot Adélt két kollégájával karöltve a műsor kétszeres győztese, Hegyes Berci táncoltatta meg Az Operaház Fantomjának zenéjére. Ez egy egészen elképesztő produkció volt, mindhárom hölgy hibátlanul lépegetett – de Csobot Adélnak mindenképp érdemes lenne komolyabban foglalkoznia a tánccal, mert ami belőle ösztönösen jön, az abszolút kiemelkedő.

Szente Vajk csúnyán odaszúrt az RTL-nek

A műsor végéhez közeledve a zsűritagok értékelték az idei évadot, méltatva a produkciót, amelynek állandó arcai. Juronics Tamás kiemelte, ez is egy verseny, de mégis más, mint a sport, mert a sportnál a személyiség nem jön annyira át, hiszen nem az a dolga, hogy azt megmutassa. Szerinte a tánc esetén ez másképp van, épp ezért az értékelés is mindig sokkal szubjektívebb mind a zsűritagok, mind a nézők részéről. Mindemellett pont azért, mert nemcsak a testi erőnlétet, hanem a lelket is építi, egy egységet képez és gyógyító ereje van. Ördög Nóra hálát emlegetett – a műsorvezetőnő hálás a versenyzőknek, hogy ennyire színvonalas, színes és érzelmekkel teli lett az idei évad, de azért is, hogy ennyi mindent megtudhatott a táncon keresztül róluk. Szente Vajk sem maradt ki a sorból, aki felidézte, hogy a tavalyi dancinges debütálásával szerepelt először kereskedelmi tévében, majd elkezdte magasztalni a műsort.

Van egy csatorna, ami föl meri vállalni, hogy kultúrát mutat szombat este. Én a színházból jövök – az nem jobb vagy rosszabb, más világ. De én azt látom, hogy ebben a nézőkért folytatott versenyben sokszor egymás alá licitálnak csatornák, egyre mélyebbre mennek, és lehet – bocsánat a szóért – kanapéhuszárkodni vagy legóból építeni valamit, de mi itt táncot csinálunk szombat este

– jegyezte meg Szente Vajk a konkurens RTL jelenleg péntek esténként futó Kanapéhuszárok és szombat esténként adásba kerülő Lego Masters műsoraira utalva. Azt is hozzátette: „Reményem három irányba van, az egyik, hogy idejönnek a srácok és kockára tesznek valamit a tehetségükből azért, hogy kultúrát mutassanak a nézőknek, van egy csatorna, amelyik ezt bevállalja, és vannak nézők, akik ezt megnézik. Ez a reményem.”

Nem először fordul elő, hogy Szente Vajk élő adásban tesz megjegyzést a konkurens csatorna kínálatára. Az előző évadban a Celeb vagyok, ments ki innen! című műsor kapcsán szúrt oda az RTL-nek, megjegyezve:

Annyit mondok nektek, ezen a csatornán sokkal jobb a dzsungelben lenni.

A kalandrealityt akkor más is elővette a zsűritagok közül, Bereczki Zoltán elejtett egy Si, Senort az RTL műsorának azon jelenetére célozva, amely akkoriban nagy sajtóvisszhangot kapott. Szente mostani megjegyzése viszont már túlment a viccelődésen – hogy mennyire elegáns, amikor egy produktumot úgy akarnak magasabb polcra helyezni egy versenyben, hogy a konkurenciáét nyilvánosan leminősítik, azt mindenki döntse el maga. A Dancing with the Stars esetén ráadásul sosem volt kérdés, hogy a színvonalas show-műsorok között foglal helyet, így végképp furcsa az egész.

Azt azért érdemes megjegyezni, hogy a Dancing with the Starsszal párhuzamosan az RTL-en korábban egy zenei tehetségkutató, a The Voice futott, a LEGO Masters, amire Szente Vajk utalt, egy hete jött csak képbe, és a négy órát felölelő táncos műsor idősávját csak részben fedi – a Jászai Mari-díjas művész valamiért kifelejtette Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban című taktikai reality-t, amit az elmúlt két hétben az RTL-en szombat esténként is láthattak a nézők, illetve az is elkerülte a figyelmét, hogy a Kanapéhuszárok péntek esténként a TV2 Párharc című reality-jével versenyez.

Krausz Gábor és Mikes Anna nyert

Azt már a zsűri évadértékelője előtt tudni lehetett, hogy T. Danny és Lissák Laura biztosan nem nyeri meg a versenyt, az elmúlt egy hétben ugyanis a műsorvezetők elmondása szerint rájuk érkezett a legkevesebb szavazat. Az előadó láthatóan nehezen viselte, hogy az utolsó pillanatban lecsúszott a győzelemről – sok energiát beletett, a maximumot kihozta magából, és nagyon hitt abban, hogy a partnerével elsők lehetnek. Marics Petinek sem sikerült a kupát elhoznia, az énekes ugyanúgy, mint a Sztárban Sztárban, második helyezést ért el.

A Dancing with the Stars negyedik évadának győztese tehát Krausz Gábor és Mikes Anna lett. A séf egyben az első férfi nyertese a műsornak.

(Borítókép: Mikes Anna és Krausz Gábor. Fotó: TV2)