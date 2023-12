Meghalt Norman Lear televíziós legenda

Életének 101. évében meghalt Norman Lear amerikai forgatókönyvíró és producer, aki több mint 100 műsort készített, írt vagy fejlesztett. Olyan népszerű vígjátékokkal forradalmasította az amerikai filmipart, mint az „ All in the Family ” vagy a „Sanford and Son”. A magyar nézők inkább produceri munkásságát élvezhették. Ebben a minőségben olyan filmeket jegyez, mint a Razzia Minsky bárjában, A herceg menyasszonya vagy a Sült, zöld paradicsom.

Lear halálhírét a férfi publicistája erősítette a Varietynek, aki elmondta, hogy a producer természetes halált halt kedden Los Angeles-i otthonában. Az elkövetkező napokban zártkörű istentiszteletet tartanak a közvetlen családtagok számára.

Köszönjük a megrendítő szeretet és támogatást csodálatos férjünk, édesapánk és nagyapánk tiszteletére. Norman kreatív, kitartó és empátiával teli életet élt. Mélyen szerette hazánkat, és egy életen át segített megőrizni az igazságosság és egyenlősége alapeszményét. Ismerni és szeretni őt a legnagyobb ajándék volt. Megértéseteket kérjük személyesen gyászunk iránt

– közölte Lear családja.

Norman Lear 1922. július 27-én született a Connecticut állambeli New Havenben. Lear a bostoni Emerson College-ban végezte felsőfokú tanulmányait, ám 1942- ben abbahagyta, hogy csatlakozhasson az Egyesült Államok hadseregének légierejéhez.

Lear a háború után PR-osként költözött Los Angelesbe, de hamar komédiaírásba kezdett Ed Simmons-szal, unokatestvére férjével, első nagy áttörésük a The Colgate Comedy Hour” című vígjáték volt. A producer a 60-as években is továbbírt és különleges filmeket készített Bobby Darin, Danny Kaye, Andy Williams és Henry Fonda főszereplésével. Lear a 60-as évek végén vált igazán híres TV-producerré, amikor elkészítették az All in the Family című sorozatot, az első amerikai sitcomot, amelyet élő közönség előtt forgattak. A műsor 22 Emmy-díjat kapott. Később, a hetvenes évek közepétől újabb sikerműsorban működött közre, ez volt a Mary Hartman, Mary Hartman, amely 400 epizódot élt meg és egy sötéten vicces kisvárosi dráma volt. Ezek a sitcomok politikai élükkel és addig nem látott őszinteségükkel örökre megváltoztatták az amerikai televíziót. Hosszú pályafutását a 2016-os Norman Lear: Just Another Version of You című dokumentumfilm ismertette.

Lear háromszor volt házas, 1987-ben vette feleségül utolsó feleségét, Lyn Davis producert. Három házasságából Learnek hat gyermeke és négy unokája született.

Lear számos díjat kapott, köztük hat Primetime Emmy-díjat , két Peabody-díjat , 1999-ben a National Medal of Arts-t , 2017-ben a Kennedy Center Honors-t , 2021-ben pedig a Golden Globe Carol Burnett-díjat. Tagja volt a Televízióakadémia Hírességek Csarnokának.