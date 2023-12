Reviczky Gábor szerint Isten meggyógyította, legyőzte a gyilkos betegséget

A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész a Tényeknek mesélt arról, hogy bár nagyon megviselte a legutolsó kemoterápiája, a kezelés hatásosnak tűnik, mivel az összes rákos sejtet elpusztíthatta a szervezetében.

Reviczky, ahogy korábban elmondta, már tíz éve élt rákos áttétekkel, de nem vette észre. Mostanra több kemoterápiás kezelésen is túl van, az első hármat jól tűrte, de a negyedik és ötödik kezelés már megviselte, a hatodiktól pedig kimondottan rosszul volt, legyengült, szédült, sorozatos ájulásai voltak, és sokat romlott az állapota. Végre azonban jobban érzi magát, amit nem csupán a kemoterápiás kezelésnek tulajdonít, hanem az égiek segítségének is. Azt is elmondta, konkrétan érezte Isten jelenlétét a teraszán állva egy erős energia formájában, ami szólt is hozzá:

Egyszer csak megszólal egy hang, hogy meggyógyultál. [...] A hallatlan szeretetet sugároztam a Jóisten felé… és kaptam viszonzást

– mesélte. De nem először volt spirituális élménye, már gyerekkorában is élt át hasonló, földöntúli kalandot.