Tömegesen hagyják el rajongói Billie Eilisht, mióta coming outolt

Nem aratott osztatlan sikert Billie Eilish coming outja; miután bejelentette, hogy a nőkhöz is vonzódik, már több mint 100 ezer Instagram követője hagyta faképnél. Nem ez az első eset, hogy kiveri valamivel a biztosítékot az énekesnő, korábban egy nyelves csókról készített felvétel miatt fordítottak neki hátat ugyanennyien.

A 21 éves Billie Eilish több mint 100 ezer követőt veszített egy december 2-i interjú után, amelyben a hét Grammy- és egy Oscar-díjas énekesnő nyíltan beszélt arról, hogy vonzódik a nőkhöz is. A biszexualitásáról szóló kijelentését később a Variety Hitmakers rendezvényén is megerősítette.

Nem volt nyilvánvaló? Nem tudtam, hogy az emberek nem tudják.

– mondta.

Úgy tűnik, hogy a kijelentései nem nyerték el a rajongók tetszését, ugyanis egy nappal az interjú után – amikor a közösségi médiában is megerősítette a biszexualitását – drasztikusan csökkenni kezdtek az Instagram-követői – írja a Daily Mail.

Az interjú utáni napon 75 ezer, még egy nappal később pedig csaknem 50 ezer követője hagyta el Billie Eilisht.

Eilish külön Instagram-posztot szentelt a szexuális orientációjának, amelyben szarkasztikusan megköszönte a Variety-nek a díjat, és hogy a vörös szőnyegen coming outolhatott, ahelyett, hogy bármi másról beszélhetett volna.

Több felhasználó is undorítónak nevezte az énekesnőt, mások pedig egyszerűen csak annyit kommenteltek a posztjához, hogy nem követik őt többé. Voltak olyanok is, akik dühösen reagáltak, mondván Eilish coming outja nem is volt valódi.

Billie Eilish opens up on being bisexual pic.twitter.com/A9K9123yXA — TheTWAAUPDATE🔌 (@TheTWAAPR) December 3, 2023

Nem ez az első eset, hogy Eilish Instagram-követőinek száma meredeken zuhanni kezd, az énekesnő egy hét alatt csaknem 150 ezer Instagram-követőjét vesztette el, miután november 16-án egy pikáns videót posztolt, amelyben nyelves csókot váltott Odessa A'zion színésznővel.

A gyorsan törölt felvételt mindössze három nappal azután posztolta, hogy megjelent a Variety címlapsztorija, amelyben az énekesnő kimondta, hogy vonzódik a nőkhöz. Az énekesnőnek azonban így sincs oka panaszra, mivel még mindig több mint 110 millió követője van, és a 40 legtöbb követővel rendelkező Instagram-felhasználó között van a közösségi médiaplatformon.