Széchenyi Lili épített hidat az emberek szívéhez, de Majkáékkal ő sem bírt el

Hónapokkal ezelőtt tizenkét versenyző vágott neki hatalmas reményekkel a megméretésnek, a vasárnapi fináléra viszont mindössze négyfősre csökkent a Sztárban Sztár leszek! negyedik évadának mezőnye – így a tegnap esti döntőben Majoros Péter versenyzői, Szologjan Edgar és Karapancsev Kristóf, Köllő Babett mentoráltja, Nagy Alexa, és Pápai Joci tehetsége, Széchenyi Lili küzdhetett meg a győztesnek járó fődíjért, azaz a húszmillió forintért, egy tízmillió forint értékű autóért és nem utolsósorban a legsokoldalúbb előadónak járó elismerésért.

A műsort nyomon követők kitartó várakozása után így érhetően azt sem bánták különösebben, hogy a meglehetősen kevés versenyző ellenére sem lerövidült, egész estés műsoridőt a tévé előtt kell végigizgulniuk. Ráadásul ezúttal a mesterek, azaz a Majka, Köllő Babett, Tóth Gabi és Pápai Joci előtt fellépő előadók a fináléban szólóban és egy duettel is a színpadra állhattak, ismét feltűntek a már búcsúzó versenytársak is, a kiesett fiúk és lányok is átalakultak egy utolsó produkció erejéig.

Az már a főszignál után érezhető volt, hogy ezúttal nem egy megszokott, Sztárban Sztár-os vasárnapról van szó, ugyanis az eddig minden alkalommal különleges és sokszor kirívó szerelésben megjelenő műsorvezető Till Attila és a mesterek is egyaránt feketébe öltöztek az alkalom tiszteletére. A 11. élő adás hosszúsága miatt a műsor szerkesztői ráadásul a hasonló tehetségkutatók tematikájával ellentétben nem egymás után vezényelte le a szóló, majd duettprodukciókat, hanem mindezt keverve tette meg, így lendületet és izgalmat adva az egész estés finálénak.

Utánzásban Széchenyi Lili és Karapancsev Kristóf vitte a prímet

A már megszokott közös nyitóprodukciót követően elsőként az örmény–magyar Szologjan Edgar lépett színpadra szólóban, aki ezúttal James Arthur bőrébe bújt, és annak ellenére, hogy a maszkmesterek és a sminkesek ezúttal is mindent megtettek, hogy eltüntessék az eredeti előadót, a You're Nobody 'Til Somebody Loves You-t hallgatva erősen az volt az ember érzése, hogy hangilag sokszor nem sikerült az énekesnek azt a szintet nyújtania, mint a korábbi show-k során.

Minderre a döntőre való tekintettel, vagy csak más véleményük miatt a mesterek értékelésükben ki sem tértek, sőt, ismételten elhangzott, hogy így kell elkezdeni egy műsort, az előadó mestere, Majoros Péter Majka pedig elmondta, hogy az este alakulásától függetlenül

Szologjan Edgar az a versenyző, akinek biztosan helye lesz a szakmában a műsort követően.

Az örmény származású énekeshez hasonlóan, szintén az egész verseny alatt végig stabil teljesítményt nyújtott a döntős mezőny legfiatalabb versenyzője, a 18 éves Nagy Alexa is, aki táncos tapasztalatának köszönhetően nemcsak hangilag, de a színpadon is hétről hétre megmutathatta tehetségét – amelyből vasárnap újabb darabot ismerhettek meg a tévénézők. A fiatal előadó Irene Cara: What a Feeling című klasszikusával állt színpadra, előadásában a Flashdance film szinte összes ikonikus jelenete megjelent, az énekes pedig még összevizezni sem volt rest magát azért, hogy az este végén esélye legyen a fődíj megszerzésére.

Hiába azonban a szórakoztató és lendületes előadások, a fináléban sokkal inkább a lírai, lassú számok hódították meg a mesterek, és mint az később kiderült, a közönség szívét is, hiszen Majka versenyzője, Karapancsev Kristóf és Pápai Joci mentoráltja, Széchenyi Lili nyújtotta az est két legkiemelkedőbb, egyéni produkcióját.

A mesterek az elmúlt hetekben több alkalommal is hangoztatták, hogy a mezőnyben az átalakulásokat tekintve élen jár Karapancsev Kristóf, az énekes azonban még a fináléban is sikeresen meglepte a közönséget és a zsűrit, Lewis Capaldi bőrébe bújva pedig az este talán legjobb produkcióját nyújtotta a Before You Go című dal eléneklésével.

Szintén elismerő szavakat kapott, és teljesen új oldalát tudta még ennyi hét után is megmutatni Széchenyi Lili, aki méltán híres ükapja árnyékából szeretett volna kilépni a műsor segítségével, neve pedig mostantól már biztosan nem csak Széchenyi István miatt lehet majd sokak számára ismerős. A fiatal énekesnő előadásában ugyan minden bizonnyal lehetett volna hibát találni, a rendkívül széles hangterjedelmű Stone Cold című dal azonban mindenkit a hatása alá kerített a stúdióban, Tóth Gabi pedig egyenesen úgy fogalmazott értékelésében, hogy ki nem nézte volna Széchenyiből, hogy ilyen éneklésre is képes – pedig a műsor egyik legnagyobb esélyese.

Nagy Feró, Balázs Klári, Nika és Caramel is a színpadon

Ahogyan azt már az előző hetek adásaiban is előszeretettel bejátszotta a csatorna, a döntőből sem maradhattak ki a TV2 sztárjai, így nem okozott az sem különösebb meglepetést, hogy a finalistáknak egy duettet is elő kellett adniuk vasárnap este.

A páros előadások sorát Nagy Alexa nyitotta meg, aki Wolf Kati bőrébe bújva a Beatrice frontemberével, Nagy Feróval állt színpadra. A Gyere, kislány, gyere című dalra ugyan kevesen vannak, akik nem perdülnek táncra szinte azonnal, a műsor lényegénél maradva, a hangutánzás ezúttal sem sikerült átütően, a stúdióban azonban kétségkívül feldobta a hangulatot a páros. Kínos és megkérdőjelezhető megszólalásból pedig ezúttal sem volt hiány, Nagy Feró például a produkciójukat követően nemes egyszerűséggel azt válaszolta arra kérdésre, hogy milyen a duettpartnere, hogy

Meg, hát!

Hasonló szexuális utalásokból és megjegyzésekből egyébként a műsor többi részében sem volt hiány, a kiesett lányok közös produkciójakor például egy tánckoreográfiában szereplő erősen erotikus mozdulat lelkesítette fel bizonyos határokat súrolva a mestereket.

Az erősen megkérdőjelezhető megszólalások ellenére kár lenne elvenni a reflektorfényt a minden hétvégére keményen készülő versenyzőkről, akik közül a duettek során Szologjan Edgar szintén kitett magáért, és saját mesterének, Majkának a bőrébe bújva mutatta meg, hogy az egyéni produkciójánál jóval erősebb teljesítményt is képes nyújtani az este folyamán. Partnere nem volt más, mint a Majoros Péterrel évek óta együtt dolgozó Nika, azaz Veres Mónika, A csúcson túl című szám pedig nyomokban meglehetősen jó hangutánzást is tartalmazott, így elnyerte a mesterek tetszését.

Akárcsak Karapancsev Kristófék duettje, pedig az énekes nem kisebb feladatot kapott a fináléra, mint hogy túlszárnyalja a Reptér koronázatlan királyának nagyságát, azaz azt, hogy Korda György bőrébe bújjon, és Balázs Klári oldalán varázsolja el a tévénézőket. Mindez pedig még a helyszínen megjelenő, mindenki Gyuri bácsija szerint is sikerült végül, az előadó maszkírozása ugyanis szinte tényleg tökéletesre sikerült, hangban pedig sokszor megszólalásig lemásolta a táncdalénekest.

Az este utolsó finalista produkciójaként ennek ellenére Széchenyi Lili és Molnár Ferenc Caramel duettjét hagyták a szerkesztők, talán nem is alaptalanul, ugyanis a Palya Bea bőrébe bújó énekesnő és a Megasztár korábbi győztesének előadása valóban az este egyik legkiemelkedőbb pillanata volt. A Csillagom című dal ehhez mérten a zsűrit is könnyekig hatotta, Tóth Gabi nem bírt az érzelmeivel, a megasztáros trió, Pápai Joci, Tóth Gabi és Caramel pedig nem győzték hangsúlyozni, hogy mennyi szép közös emlék tört fel bennük most, hogy újra mindhárman ott vannak a TV2 stúdiójában. Ennek ellenére szerencsére a versenyzők tehetségéről sem feledkeztek meg a mesterek akik, a duettet követően ismét kiemelték, hogy Széchenyi a műsor egyik legnagyobb felfedezettje, és megérdemelné, ha ő térhetne haza a fődíjjal.

Egy hajszálon múlott a győzelem, Majkáék örülhettek a végén

Minderre minden esélye is megvolt a hídember ükunokájának, ugyanis az első körös szavazás lezárását követően elsőként Szologjan Edgar búcsúzott el a húszmilliós reményektől, a negyedik helyen végzett örmény–magyar előadón kívül így a top három énekes között Széchenyi, Karapancsev és Nagy között dőlt el, hogy ki lesz a Sztárban Sztár leszek! idei kiírásának győztese.

Az eredményhirdetésre persze meglehetősen sokat kellett várni, ugyanis több alkalommal is végig kellett nézni újra és újra a versenyzők aznapi produkcióit, majd a szavazások lezárása előtt rendre öt-tízperces, szavazásra buzdító visszaszámláló indult, ami rengeteg holtidővel járt együtt egy nem szavazó néző számára.

Végül az újabb körös szavazást követően az idei bronzérmes nevére is fény derült, Nagy Alexa búcsúzásával pedig egyértelművé vált, hogy Karapancsev Kristóf és Széchenyi Lili közül kerül ki a Sztárban Sztár leszek! idei győztese.

A végső eredményhirdetés előtt immáron valós idejű állást is mutattak a nézőknek, vélhetően a további, emelt díjas szavazásra buzdítva. Ekkor először még az volt látható, hogy kevesebb mint egy százalékkal Karapancsev vezet, majd néhány perccel később már Széchenyi felé billent a mérleg nyelve hasonló arányban – így megjósolhatatlan volt, hogy végül melyik fél lesz az, aki mindent visz.

VÉGÜL A GYŐZTES KARAPANCSEV KRISTÓF LETT – AKI KIÉRDEMELTE A LEGSOKOLDALÚBB ELŐADÓ CÍMET, A HÚSZMILLIÓ FORINTOT ÉS A TÍZMILLIÓS NYEREMÉNYAUTÓT IS.

A finálé teljes adása itt nézhető vissza.

(Borítókép: Széchenyi Lili a Sztárban Sztár leszek! döntőjében 2023. december 10-én. Fotó: TV2)