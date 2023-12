Meghalt Shirley Anne Field

A 87 éves színésznő halálhírét a családja jelentette be.

A színpadi és filmszínésznő az 1960-as években vált ismertté, miután Laurence Olivier mellett Tina Lapfordot alakította A komédiás című filmben.

Ezután olyan filmekben szerepelt, mint az Alfie – Szívtelen szívtipró című vígjáték Sir Michael Caine oldalán, vagy a Szombat este, vasárnap reggel című dráma Albert Finney-vel – írja a The Guradian.

Nagy szomorúsággal tudatjuk a hírt, hogy Shirley Anne Field 2023. december 10-én, vasárnap békésen, családja és barátai körében elhunyt. Shirley Anne nagyon fog hiányozni és emlékezni fogunk törhetetlen szellemére és több mint öt évtizedet felölelő csodálatos örökségére a színpadon és a képernyőn

– írta a családja közleményben.

Az 1936-ban a kelet-londoni Forest Gate-ben született Field az 1950-es években modellként is befutott. Később modellből színésznő lett, többek közt szerepelt az 1956-os Loser Takes All című vígjátékban és az It’s A Wonderful World című zenés filmben is.

Laurence Olivier mellett való szereplése után ismertsége egyre nőtt, és a továbbiakban filmek, televíziós sorozatok és színpadi produkciók sorában játszott. A sikerfilmjei között szerepelt többek között az 1962-es A háború szerelmese című film, melyben Steve McQueen és Robert Wagner oldalán szerepelt, valamint az 1985-ös Az én mosodám című romantikus vígjáték, melyben Daniel Day-Lewis oldalán játszott.