Ne lepődjön meg, ha ma reggelre szingliként ébredt

A párkapcsolataink során a legtöbben már megtapasztalhattuk, hogy egy-egy szakítás tényleg minden előzetes jel nélkül, a semmiből csap le ránk, míg mások hetekig, hónapokig fontolgatják azt, hogy kilépjenek az aktuális kapcsolatukból, vagy a saját bőrükön is érzik, hogy hamarosan koppanás lehet a hatalmas lamúr vége.

Ez persze nem évszakfüggő annak ellenére sem, hogy előszeretettel hangoztatják, hogy a nyári hónapoknak egyedülállóként érdemes nekivágni a temérdek buli, fesztivál és új lehetőség miatt, viszont ennek ellenére is van egy konkrét nap az évben, amelyet breakup day-nek azaz szakítós napnak neveztek el, utalva arra, hogy ezen a napon minden másiknál nagyobb számban érnek véget a párkapcsolatok.

Megnyugtatjuk tehát, hogy nincsen egyedül azzal, ha tegnap véget ért az eddigi kapcsolata,

december 11. ugyanis a nem hivatalos breakup day, azaz a mai napot ismét meglehetősen sokan kezdték meg szingliként újra.

De mégis miért pont ez a nap, és valóban ennyien mennek szét ezen a napon?

A dátumot először az Information Is Beautiful szakértői határozták meg még 2008-ban a Facebook állapotfrissítéseinek elemzését követően, és megállapították, hogy a karácsony előtti időszak mellett a tavaszi szünet is egy szakítással tűzdelt időszak. És bár mára már csak ebből nehéz lenne megállapítani, hogy kinek mi a kapcsolati státusza, hiszen a legtöbb ember nem tünteti fel azok kezdetét és végét, a szakértők megerősítik azt, hogy december 11. egy olyan dátum lehet, amikor a karácsonyt megelőzően felforrósodnak a kapcsolatok zűrzavarai, amelyeket aztán nem sikerül rendezni.

Az ünnepek ugyanis rendkívül sok érzelmet és kihívást okozhatnak az új pároknak, ezek a kapcsolatok pedig sokszor éppen emiatt véget is érnek ekkor.

Konkrét számmal az online párkeresők esetében is jól kimutatható ez a trend, az ezeken a platformokon párt találók háromnegyedének kapcsolata véget ér az ünnepi időszak előtt, vagy az alatt. Ennek egyik legfőbb oka az lehet, hogy az ünnepek alatt az év végéhez közeledve értékeli a mögötte álló időszakot és új célokat fogalmaz meg az ember, amelyekbe sok esetben nem illeszthető bele az aktuális párkapcsolata.

Ráadásul a 2022-es Flirtini-felmérés válaszadói szerint a párkapcsolatok legfőbb stressztényezői decemberben

amikor a randevúzókat ünnepi összejövetelekre hívják meg (50,6 százalék),

a folyamatos ide-oda rohangálás érzése (45,9 százalék)

és az ajándékozás miatti szorongás (40,4 százalék).

Az emberek 33 százaléka ráadásul csak azért folytatja a randevúzást valakivel az ünnepek alatt, mert nem akar egyedül lenni, ami tovább erősíti azt, hogy a kapcsolat hamar zátonyra fut.

Az új évben pörögnek fel igazán a társkereső appok

A szakítások miatt logikus, hogy a táskereső applikációkra regisztrálók, és azon aktívan jelenlévők száma a karácsonyt és a szilvesztert követően megnő, így hiába az egyik legforgalmasabb időszak az appok esetében az ünnepi időszak, az új esztendőben pörög fel csak igazán a forgalmuk.

A karácsonyi időszak alatti ismerkedési szándék növekedése a társkereső applikációkon számokkal is kimutatható, mégsem ez a hét az, amelyen a leginkább pörgetik a Tindert és társait, a „Dating Sunday”, azaz csúnyán magyarra fordítva a „randevús vasárnap” minden másik napnál forgalmasabb a platformokon.

Ez a nap az első vasárnap az új évben, hiszen ekkor a januári párba állások 15 százaléka megtörténik, ami 2019-ben a Tinder esetében elképesztő, 44 millió egyezést – azaz kölcsönös jobbra húzást – jelentett egyetlen nap alatt.

A párkapcsolati szakértők szerint ez annak köszönhető, hogy itt az új év, és az emberek abban reménykednek, hogy ezzel új esélyekkel indulhatnak a pártalálásban is, amelyre egyben úgy érzik, készen is állnak, hiszen mind fizikálisan, mind mentálisan kipihenték magukat az ünnepi időszakban. A másik ok az lehet, hogy miután az ünnepek alatt párkapcsolatban élő barátokkal és családtagokkal szocializálódtak, az emberek vágyat érezhetnek arra, hogy új kapcsolatokat teremtsenek, és párt találjanak maguknak, azaz a társas kapcsolatok érzése az ünnepeket követően ne érjen véget. Fontos megemlíteni azt is, hogy január első hetében sokan még vagy már szabadságon vannak, így egy magányos vasárnap estén mi más elfoglaltsága lehetne valakinek, mint a társkereső applikációk lapozgatása.

(Borítókép: Woman crouching down in despair with head on her knees. Fotó: Kathrin Ziegler / Getty Images )