Kommunistának hitték, majd a világ egyik legkeresettebb modellje lett

Legtöbbünknek A Kaptár-filmek főhőseként lehet ismerős Milla Jovovich, aki ma tölti be 48. életévét, ám munkásságával kapcsolatban megannyi érdekességet lehet felsorakoztatni. A több nyelven beszélő színésznő modellként kezdte pályafutását, és azon kevesek közé tartozik, akiket karrierje kezdete óta felkérésekkel halmoznak el.

Milla Jovovich, azaz Milica Bogdanovna Jovovich 1975. december 17-én Kijevben látta meg a napvilágot – az akkori Szovjetunióban –, egy orosz színésznő és egy szerb orvos gyermekeként. Sok időt töltött Moszkvában, és csak ötéves volt, amikor családjával együtt áthelyezték a székhelyüket az Egyesült Királyságba, Londonba. Hét hónappal később ismét továbbálltak, és Los Angelesben kötöttek ki, ám a szülők végül elváltak. Jovovich édesanyja próbálta megteremteni a megfelelő körülményeket, azonban színészi munkára nem talált, mivel nyelvi nehézségekbe ütközött, így takarítónőként kezdett dolgozni. Édesapját 1994-ben 20 év börtönbüntetésre ítélték egészségbiztosítási csalás miatt, ám a színésznő későbbi elmondása szerint jól jött tett neki a rácsok mögött töltött idő, mivel jobb emberré tette.

A lázadó Jovovich

Édesanyjával ellentétben ugyanakkor Jovovichnak nem jelentett korlátot az angol nyelv, mivel három hónap alatt megtanulta folyékonyan beszélni – 1994-ben pedig megkapta az amerikai állampolgárságot. Iskolatársai viszont csúfolták őt származása miatt, kommunistának vélték, és sosem fogadták be igazán, azonban az ő szeme előtt már ekkor is csak egy cél lebegett. Kilencévesen kezdett el modellkedni, majd 12 évesen abbahagyta az iskolát, hogy még inkább erre fókuszálhasson – 2004-ben a Forbes magazin a legtöbbet kereső modellnek választotta őt. Saját bevallása szerint ugyanakkor tiniként kifejezetten lázadó volt, kábítószert fogyasztott, hitelkártyacsalást követett el, illetve olykor vandálkodott.

Jovovichot mindenképp a színészi pálya felé szerette volna terelni az édesanyja, így ilyen iskolába is íratta. Első szerepe az 1988-as Vágyak találkozása című filmben volt, amelyet a Visszatérés a kék lagúnába és a Kuffs, a zűrös zsaru követett. A szakma ígéretes tehetségnek tartotta őt, ám nem az előbbi produkcióknak köszönhetően vált világszerte ismertté. A Tökéletlen idők 1993-as megjelenését követően ugyan kisebb szünetet tartott, illetve visszaköltözött Európába, mivel nem érintette túl jól, hogy a filmben kevesebbszer tűnt fel, mint amire számított.

Négy évvel később Az ötödik elemmel sikerült berobbannia a köztudatba, amelyben Bruce Willis és Gary Oldman oldalán szerepelt. A film rendezőjével, Luc Bessonnal egyébként két éven át alkottak egy párt, ez idő alatt együtt dolgoztak a Jeanne d’Arc – Az orléans-i szűz című alkotáson is.

A 2000-es évek hajnalán a színésznő előbb a Zoolander, a trendkívüliben való alakításával vált közönségkedvenccé, majd A Kaptár első részének debütálásával annak ikonikus arca lett. Később még öt folytatás készült a filmsorozathoz, az utolsó 2016-ban jelent meg. Jovovich kezét A Kaptár több részének a rendezője, Paul W. Anderson kérte meg még 2003-ban, és azóta is együtt vannak. Három évvel ezelőtt született meg harmadik gyerekük, illetve kapcsolatuk során eddig hat filmen dolgoztak együtt. Pontosabban jövőre érkezik a hetedik közös produkciójuk, az In the Lost Lands.

Amennyiben további érdekességeket szeretne megtudni, és próbára tenné tudását a ma 48. születésnapját ünneplő színésznő munkásságával kapcsolatban, az alábbiakban megteheti.

(Borítókép: Milla Jovovich az idei amfAR gálán /Fotó: Getty Images)