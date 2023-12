Alec Baldwin hétfőn New Yorkban heves összecsapásba keveredett az Izrael-ellenes tüntetőkkel.

Heves összetűzésbe keveredett Izrael-ellenes tüntetőkkel Alec Baldwin hétfőn New Yorkban. A filmsztár egy videón látható, amit a 29. utca közelében vettek fel – számolt be a Page Six.

Az elérhető videók alapján a tömeg a színész körül tolong, azt firtatva, hogy a palesztinokat vagy Izraelt támogatja.

a felvételek tanúsága szerint alec Baldwin igyekezett figyelmen kívül hagyni a tüntetők folyamatos megjegyzéseit.

A tüntetők „támogatom a békét Gázának” feliratú transzparensekkel érkeztek. Alec Baldwin válasza feldühítette a tüntetőket, akik azonnal trágárságokat kezdtek kiabálni rá, és megpróbáltak közelebb férkőzni hozzá. Madj hosszasan szidalmazták.

A színész azonban nem hagyta, hogy a tömegé legyen az utolsó szó, amikor kikísérték a tömegből: „Fogd be a pofád” – kiabálta a 65 éves Baldwin, miközben elsétált.