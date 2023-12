Így néznek ki a karácsonyfák, ha a luxusdivatházak tervezik őket

Úgy látszik, a menő divatházak tervezői mindenhez értenek, még karácsonyfák feldíszítéséhez is. Bizonyos luxushotelek évről évre keresik a nagy márkák kegyeit, hogy a különleges dekorációjuk végigfusson a világsajtón. Összeszedtük a legjobb példákat az idei évből, hogy milyen kuriózumok miatt érdemes felkeresni bizonyos szállodákat akár csak egy kávé erejéig – még a kelet-közép-európai régióban is!

Egy nagy márkával kollaborálni bizony hírértékű, fontos ingyen PR-eszköz, hiszen nem mindenki mondhatja el, hogy olyan világhírű brandek vagy dizájnerek tervezték a karácsonyfáját, mint a Jimmy Choo, a Lanvin, a Burberry vagy Christian Louboutin, Karl Lagerfeld, netán Diane von Fürstenberg. A londoni Claridge's luxushotel azonban azok közé tartozik, amelyek igen, lévén, 2009 óta minden évben felkérnek egy nagy márkát és/vagy tervezőt, hogy kreáljanak valami különlegest a lobbyban lévő lépcsőházuk aljába.

A világsajtó pedig már idejekorán elkezdi találgatni, hogy ki lehet az utolsó pillanatig titkolt delikvens, és fokozva az izgalmat, újra megosztják ilyenkor a korábbi évek műalkotásait. Annyi csavar van továbbá a dologban, hogy még csak abban sem lehet biztos az ember, hogy egyáltalán egy új márka került a képbe, lévén a londoni hotel egymás után kétszer is esélyt adott az egykor a Diort dirigáló John Gallianónak vagy a Dolce & Gabbanának is.

Idén a Louis Vuitton kapott lehetőséget erre, a századfordulón híressé vált francia divatház két hatalmas, utazóláda-szerű elemet helyezett egymásra nyitott állapotban, ezek pedig egy fém utazóláda-gúlát rejtenek, amelybe beleláthatjuk egy fenyőfa alakját. A díszek a márka jellegzetes terülőmintáját idézik meg: az egyik motívum ebből egy virágforma, amelyet előszeretettel használtak a gótikus építészetben egész Európában, így Párizsban is, ezek a színes virágfigurák tarkítják így a krómbőröndöket most.

A Claridge's karácsonyfája a világ leghíresebb ilyen kollaborációja, de alább hoztunk még pár példát, és bár idehaza sajnos ilyen tervezői együttműködésről szó sincs, de érdemes megnézni a legjobb budapesti, karácsonyi hoteldekorációkat is.

Attól még, hogy híres logó kerül rá, nem feltétlenül nagy szám a fa

Hiába a neves márka, nem feltétlenül lesz világraszóló siker egy ilyesféle együttműködésből. A Claridge's azért kiemelendő, mert ez a 14. év, hogy a végeredmény még sosem okozott csalódást, látszik, hogy alaposan át van gondolva, mi kerül ki a plénum elé.

A londoni Rosewood hotel idén a Garrard ékszerházzal működött együtt, s bár az afternoon tea-jük jól sikerült, a kültéri karácsonyfa finoman szólva is felejthető lett, és pontosan így járt a párizsi Raffles hotel, a Le Royal Monceau is, amely a Messika ékszermárkával szövetkezett. A fatörzstortájuk különleges fizimiskát kapott, ellenben a kék fenyőfák és a lobbyban elhelyezett hatalmas hópehely kissé csalódást keltő. Ugyanezt el lehet mondani a Brunello Cucinelli fájáról a római Hotel Edenben, a kötöttáruiról híres márka azt gondolhatta, elég lesz erre a sajátosságára reflektálni a díszítés során, amelynek végkifejlete egy kifejezetten átlagos, unalmas fa lett.

Nem túlságosan erőltette meg magát a Vacheron Constantin óramárka sem a dubaji Mandarin Oriental Jumeira hotel elé tervezett karácsonyfáját illetően, és a városban lévő Bulgari Resort kültéri karácsonyfája is teljesen hiányolja a kreatív ötletelést. Továbbá idén sajnos a londoni Shangri-la is alulteljesített, a Jo Loveszal (a jóval híresebb Jo Malone márka alapítójának újabb parfümmárkája) álltak össze, hogy egy, a célnak megfelelő, de semmi extra dekorációt állítsanak ki a porondra.

Rózsaszín textil és pezsgőspoharak a fán

De vannak idén kiugróan jó példák is! A szerb származású, de Londonban világhírűvé vált Roksanda Ilinčić divattervező az amszterdami Pulitzer hotel kültéri fáját tervezte meg. A hatalmas fát pink színű textildarabokkal vonta be, amellyel Hanne Friis norvég textilművész munkássága előtt tisztelgett. A hotellánc a washingtoni luxusszállodája, a Riggs kapcsán is egy ilyen divattervezős projektben gondolkodott – nem először. Idén egy kötöttárukat gyártó márkát kértek fel a fájuk megtervezésére, a New York-i Lingua Franca horgolt girlandokkal és hímzett díszekkel aggatta tele a fenyőt.

Szintén nem mindennapi látvány a londoni Waterloo pályaudvar karácsonyfája, amelyet idén az elsősorban táskáiról híres New York-i márka, a Kate Spade tervezett. A cég ajándékdobozainak zöld árnyalatát a Pantone-nal együtt választották ki a 30. születésnapjuk alkalmából, ami egyúttal most arra is jó volt, hogy a fenyőfák színét megidézzék a brit főváros legforgalmasabb vasúti csomópontján.

Bár a divathoz éppenséggel nincs köze, de érdekes látványt nyújt továbbá – így határozottan idekívánkozik – a Rocco Forte lánchoz tartozó palermói Villa Igiea luxushotel fája is, amelyet a Perrier-Jouët champagne-házzal közösen állítottak ki. A fa már formájában is rendhagyó, pláne, hogy a díszek rajta sima borospoharak.

Ha valaki újabban Párizsban jár, érdemes benézni a Boulevard Hausmannon lévő Galeries Lafayette luxusáruházba is (bár a Champs-Élysées-n lévő áruházukban is a felkért tervező jegyzi természetesen a dekort és a fát, azt is ajánljuk megtekintésre), ugyanis az extravagáns Charles de Vilmorin tervezte idén a híres kupolacsarnokban lévő gigászi karácsonyfát. A tervezőt a nagyszüleinél szerzett gyermekkori emlékei inspirálták a munka során.

És a végére jöjjünk egy kiváló példával a régiónkból! A prágai Four Seasons idén is a Diorral állt össze, a francia divatház díszeivel kidekorált karácsonyfa mellett pedig egy szezonális Dior afternoon tea-vel is előrukkoltak. Mindenképpen érdemes kipróbálni, ha az ünnepi szezonban a cseh főváros felé vesszük az utat!

A szerző luxusszakértő.

(Borítókép: A Galeries Lafayette 2023-as karácsonyfája Párizsban, a Boulevard Hausmannon. Fotó: Bertrand Guay / AFP)