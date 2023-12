Oscar-esélyes lett egy magyar animációs film

A valódi jelöltek listájára ugyan még várni kell, az Akadémia azonban tíz kategóriában már most nyilvánosságra hozta azt a szűkített listát, amiből végül kiválasztják a szerencséseket. A legjobb animációs film kategóriában Buda Flóra Anna „27” című animációs filmje is helyt kapott.

Megnevezte a Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia azokat a 2023-as alkotásokat, melyek Oscar-jelölést kaphatnak jövő januárban. A listát – nem meglepő módon – a Greta Gerwig által rendezett Barbie vezeti, összesen öt említéssel.

Ezek közül hármat a legjobb eredeti dal (Billie Eilish – What Was I Made For?, Dua Lipa – Dance the Night, Mark Ronson és Andrew Wyatt – I'm Just Ken), egyet a legjobb eredeti filmzene, egyet pedig a legjobb hangdizájn kategóriában.

Billie Eilish mellett egy másik pofátlanul fiatal énekesnő szerzeményét is esélyesnek tartja az Akadémia – a legjobb eredeti dalok között ott van a 20 éves Olivia Rodrigo által szerzett Can't Catch Me Now, ami a novemberben debütáló Az éhezők viadala: Énekesmadarak és kígyók balladájában csendült fel.

Ami azonban számunkra talán még érdekesebb, az az, hogy a legjobb animációs filmek között ott van Buda Flóra Anna „27” című alkotása, ami idén májusban már Arany Pálma-díjat nyert Cannes-ban. Az alkotás főszereplője a 27 éves Alíz, aki még a szüleinél él. „A film arról szól, hogy egy fiatal nőnek hogyan kapcsolódik a szexuális fantáziájához az a bezártság, amit felnőttként egy szüleinél élő nő megél. Ezért egy szociópornót készítettem” – hangsúlyozta Buda Flóra Anna. Az alkotás előzetese alább tekinthető meg.

Az Oscar-jelölési időszak január 11–16. között tart, a hivatalos jelölteket január 23-án nevezik meg. A listára helyezett filmeket ide kattintva böngészheti.