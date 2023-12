Curtis szerint hiányzott Majkának, emiatt igazolt az RTL-hez korábbi jó barátja

A két nagy hazai közszolgálati televízió közötti rivalizálás az év végéhez közeledve sem csitul, a karácsony előtti hírbombát pedig az RTL pénteken le is dobta, ugyanis a csatorna bejelentette, hogy 16 év után visszatér az RTL-hez az elmúlt években a rivális TV2-t erősítő Majoros Péter Majka.

16 év után új kalandokat keresek a kereskedelmi televíziózásban, és visszatérek az RTL-hez, ahol egy régi-új csapat vár. Alkotó emberként mindig új impulzusokra van szükségem, és most az RTL-nél látok garanciát arra, hogy olyan műsorokban szerepeljek, ahol a néző is jól szórakozik, és én is jól érzem magam. 21 évvel ezelőtt innen indultam el a Való Világból a való világba, és ha jól számolom az életkorom, még az is lehet, hogy innen megyek nyugdíjba

– jelentette be Majka a közösségimédia-oldalán a hírt.

A posztot, ahogyan az általában a rapper bejegyzéseinél lenni szokott, azonnal elárasztották a reakciók és a hozzászólások, amelyek közül még az újdonsült ózdi díszpolgár számára is minden bizonnyal kitűnt egy: a bejelentéshez ugyanis a szintén az RTL-t erősítő Széki Attila azaz Curtis, korábbi jó barátja is hozzászólt, aki csípős humorához hű maradva latolgatta az esélyeket, miért is dönthetett Majka a váltás mellett.

Tudtam én, hogy hiányzom. Sok sikert f*szi!

– írta kommentben az előadó, akinek hozzászólására az egykori zenésztárs egy sor nevetős fejjel reagált.

A jó kedélyű üzengetés ellenére az korántsem állítható, hogy a két Újpest-fanatikus rapper kapcsolata rózsás lett volna az elmúlt időszakban. Mint arról több ízben is beszámoltunk, kettejük 2022. júliusi villányi fellépésén Curtis nem jelent meg, így Majka nélküle volt kénytelen színpadra állni. Egyes rajongók azonnal találgatásokba kezdtek, majd nem sokkal ezt követően a két zenész meg is erősítette, hogy 2018 után ismét különválnak útjaik. Akkor a szakítás okáért Majka Széki drogproblémáit hozta fel, ami miatt egyszer, 2018-ban már szintén különváltak, akkor az ózdi rapper a SZIN-es fellépése alatt, mindjárt az első szám után közölte, hogy Curtis drogproblémái miatt nem folytatják a közös munkát.

Azt ugyan egyelőre nem tudni, a csatornánál van-e esély arra, hogy újra egymás mellett dolgozzanak az egykori barátok, az azonban egészen valószínű, hogy egy kettejük nevével fémjelzett és humoros karaktereikkel tűzdelt X-Faktorral nehezen nyúlhatna mellé a tévé – ha már Curtis idei teljesítményét elnézve a Sztárboxban aligha mérhetik majd össze erejüket...

(Borítókép: Majka és Curtis zenekari próbán 2022. február 18-án. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)