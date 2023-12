Squid Game-tematikájú vidámpark nyílt, bárki kipróbálhatja az élet-halál harc játékait

Immáron nemcsak a tévéképernyők előtt, vagy szerencsésként valóságshowban kipróbálva magunkat, hanem hétköznapi emberként is átélhetjük Squid Game idegtépő játékait – a Netflix a sorozat tematikájához illeszkedő, pop-up vidámparkot nyitott Los Angelesben. Ezúttal persze nem a túlélés a cél...

Továbbra sem lankad a Netflix dél-koreai sorozatának, a Squid Game-nek sikere, a streamingszolgáltató legnézettebb műsora ugyanis hamarosan második évaddal jelentkezik, nemrég pedig már egy valóságshow is lezajlott a széria mintájára. Ez azonban korántsem volt a trendvonat utolsó állomása, hiszen

mostantól egy Squid Game-tematikájú vidámpark is várja már a sorozat legnagyobb fanatikusait.

Ráadásul a Netflix ezzel nem csupán egy helyhez kötött élményt kínál, ahol mindenki kipróbálhatja a sorozat trükkös játékait, ugyanis a jelenleg Los Angelesben felállított, The Trials névre keresztelt pop-up vidámpark a tervek szerint az Egyesült Államok több nagyvárosába is elutazik majd, azaz mobilis.

Természetesen nem lenne üzlet, ha a játékélmény mellett ne tudnának a vidámparkba látogatók koreai finomságok, és a sorozatban is látható ruhadarabok és jelmezek közül vásárolni is, amely a 39 dolláros (13 500 forintos ) alapbelépőjegy kifizetése után már nem biztos, hogy mindenki számára kitűzött cél lesz.

Pedig az élményközpont mindent megtesz, hogy erre sarkallja a vidámparkban megjelenő résztvevőket, hiszen ha egy játékos végzett, az általános jegy belépést biztosít a „koreai éjszakai piacra”, ahol street food, koktélok és szuvenírbolt várja a versenyzőket, ráadásul arcade stílusú, minijátékok is játszhatók – írja az Engadget. Természetesen a vidámpark esetében szó sincsen arról, hogy egy adott játék sikertelen teljesítése (mint a sorozatban) halállal vagy (mint a valóságshow-ban) kieséssel jár, bárki végigmehet az összes feladaton attól függetlenül, hogy sikerült-e teljesítenie az azt megelőzőket, vagy sem.

Mindez talán a borsos belépőárhoz mérten minimálisan el is várható, azonban ezek ellenére is érdemes jól teljesíteni, ugyanis aki mind a hat feladatot sikerrel veszi, az a Netflix tájékoztatása szerint elsőbbséget élvez a Squid Game: The Challange új évadának kiválasztásán.

A vidámparkról több fotót ide kattintva láthat.