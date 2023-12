Flightradaron lehet követni a Mikulás útját

A flightradar24-en folyamatosan lehet követni, hogy éppen hol tart a Mikulás. Az oldal szerint a kilenc repülő rénszarvas által vontatott szán az Északi-sarktól tart – a földet megkerülve – az Északi-sark felé 18 kilométeres magasságban.

Angolszász területeken, de főként az Egyesült Államokban ugyanis a karácsonyi ajándékokat nem a Jézuska hozza december 25-én, hanem Santa Claus, azaz a Mikulás, avagy Télapó. Az amerikai légierő is követi az útját harci gépekkel és radarokkal.

A begyűjtött információkat a noradsanta.org oldalon is közzéteszik, így minden gyermek láthatja, hozzájuk mikor érkezhetnek meg az ajándékok. A légvédelmi parancsnokság a weboldalán játékokkal, zenékkel és mesékkel is szórakoztatja a várakozó gyerekeket. A Mikulás-radar mobilalkalmazáson keresztül is működik, de közösségi oldalukon is frissítik az információkat.

