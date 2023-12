Gyermeke helyett új párjával töltötte a szentestét Tóth Gabi

Még a nyáron robbant a hír, hogy hosszas tanakodás után felbontja házasságát Krausz Gábor sztárséf és Tóth Gabriella énekesnő. Mint az utólag kiderült, a háttérben Tóth új románca állhatott, az énekesnő egyik táncosába szeretett bele, akivel azóta is egy párt alkotnak.

Időközben Krausz a Dancing with the Stars című műsorban próbálta feldolgozni a vele történteket, elmondása szerint teljesen megváltoztatta az életét a verseny, amit egyébként táncpartnerével, Mikes Annával meg is nyertek.

Krausz és Tóth válása óta ez volt az első karácsony, amit külön töltöttek, és bár sokan úgy gondolták, közös gyermekük, Hannaróza majd az édesanyjával lesz szentestekor, ez végül nem így lett. Mint az Krausz 24 óráig elérhető Instagram-történeteiből kiderült, kislánya vele töltötte december 24-ét – a program látszólag ajándékbontogatás és közös játék volt.

Mindeközben Tóth új párjával, Papp Máté Bencével ünnepelt. Bár az énekesnőnek egy estére nélkülöznie kellett Hannarózát, úgy látszik, így is megtalálta a módját annak, hogy jól érezze magát – ő egy olyan társasjátékot játszott kedvesével, amiben a résztvevőknek előbb vagy utóbb egymásba kell gabalyodniuk.

Boldog karácsony...

– fogalmazott posztjában az énekesnő.

(Borítókép: Papp Máté Bence és Tóth Gabi 2023. augusztus 20-án. Fotó: Papajcsik Péter / Index)