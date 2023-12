David Beckham egy év alatt több mint megkétszerezte a bevételét

Sikeresen zárult a 2022-es év a Beckham család számára, mivel Victoria és David Beckham is jól profitált a megkötött üzletekből.

Victoria és David Beckham a legkevésbé sem a feltűnésre törekvő hírességek közé tartoznak, így viszonylag keveset is tudunk arról, milyen családnak számítanak ők. Legutóbb fiuk, Brooklyn Beckham esküvője kapcsán szóltak róluk a hírek, illetve kisebb perpatvarral járt a Beckham című netflixes sorozat, amelyben a közvéleményt már régóta foglalkoztató egyes kényes kérdéseket is megválaszoltak. A DRJB Holdings legfrissebb beszámolói szerint pedig kifejezetten sikeres évet zártak 2022-ben, amelynek csak egy részét képezte az előbbiekben említett, idén ősszel megjelent netflixes szériából befolyó összeg.

Ahogy a jelentésben áll, David Beckham cége, a Brand Beckham több mint kétszeresére növelte a profitot tavaly. Míg 2021-ben 34,2 millió fontra volt tehető a bevétel, addig a 2022-es év végére ez az összeg 72,6 millió fontra nőtt, ám igen sok sikeres üzletből tevődött össze a nagy nyereség – és tavaly először zárt profittal Victoria Beckham divatmárkája, a Victoria's Secret is.

Mint kiemelik, Beckham a legnagyobb bevételre különböző márkapartnerségekből és licencügyletekből tett szert, mint például a Maseratival kötött együttműködés. Mindemellett busásan megfizették azért, hogy elvállalja a katari világbajnokság nagyköveti szerepét, amelyért összesen 10 millió fontot zsebelt be. A beszámolóban kifejtik, hogy az elszámolások között szerepelt a Studio 99 nevezetű cég is, amely a Beckham című dokumentumfilmet készítette a Netflixnek. Úgy tudni, körülbelül 16 millió fontot kaphattak a produkcióért – írja a Daily Mail.

Ezenkívül pedig Beckhamék 200 millió font értékű stratégiai partnerség keretében eladták cégük 55 százalékát az amerikai Authentic Brands csoportnak. Mint ismert, az egykori focista a reklámarca a Tudor óráknak, illetve tavaly partnerségben állt még a Haig Club skót whiskymárkával is – idén tavasszal váltak el egymástól. Sőt Beckham idén szerződést írt alá a Nespressóval, illetve más üzletekben is érdekeltté vált, így könnyen meglehet, hogy az idei nyeresége még a tavalyi duplázáson is túltesz.