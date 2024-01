Megszületett a döntés az ATV elkésett híradósának ügyében

Tóth Géza műsorvezető a napokban számolt be arról a közösségi oldalán, hogy mivel december 29-én késve jelent meg a Híradó felvételén, fegyelmi eljárást indított ellene az ATV. Az adásban egyébként Rónai Egon helyettesítette őt, aki korábban Gajdos Tamást is többször húzta ki a csávából. A híradós elismerte, hogy hibázott, illetve azt is kifejtette, amiatt késett, mert elnézte a beosztását.

Akik ismernek, tudják, hogy én nem a kötelező egy órával, hanem inkább másfél órával bent vagyok hamarabb a Híradó előtt. Az engem ismerők szerint az alaposság és precizitás jellemez

– fogalmazta meg, hozzátéve, vállalja a felelősséget, és elnézést kér mindenkitől.

A naphire.hu közlése szerint pedig már meg is született a fegyelmi vizsgálat eredményre,

amely alapján a műsorvezető figyelmeztetést kapott.

Ahogy az ATV sajtóosztálya közölte a lappal, „Tóth Géza eddigi fegyelmezett, precíz munkája, lojalitása és az esetre adott korrekt reakciója alapján hozta meg ezt a döntést a csatorna vezetősége”.

Mint ismert, Gajdos Tamás híradósnak azonnali hatállyal kellett távoznia az ATV-től még novemberben, miután nem jelent meg időben a munkahelyén. Nem ez volt az első eset, mivel június végén Rónai Egonnak kellett beülnie helyette az ATV Híradó stúdiójába.