Ezekkel a műsorokkal zsebelte be a nézettséget 2023-ban az RTL

A Nyerő Páros, Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban és Sztárbox voltak az RTL legnézettem műsorai 2023-ban – derült ki a lapunkhoz eljuttatott közleményükből. A csatorna tájékoztatása szerint ezeken kívül az RTL Híradó, és a második generációs csatornáik is jó évet zártak, ráadásul a szilveszteri Himnusz-versenyt is megnyerték.

Ahogyan az egy kereskedelmi televízió esetében indokolt, minden évben, negyedévben, hónapban, héten, de napra lebontva is döntő jelentőségű az, hogy a riválisokhoz képest a tévénézők körében mely műsorok voltak azok, amelyek a legnagyobb nézettséget generálták.

Természetesen mindez nemekre és életkorra lebontva is más-más eredményt mutat, a csatornák között mégis állandó a verseny, ki melyik idősávban és korosztályban, vagy össznézettséget tekintve végzett éppen az élen.

Korábban a TV2 közleményéből derültek ki adatok, amelyekről bővebben ebben a cikkünkben írtunk, most pedig a rivális csatorna is lerántotta leplet a tavalyi számokról. Az RTL lapunkhoz eljuttatott közleménye szerint a Nyerő Páros és Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban lettek az év legnézettebb műsorai hétköznap esténként a teljes televíziós piacon, míg

A CSATORNA LEGSIKERESEBB MŰSORA A SZTÁRBOX LETT 2023-BAN, AMELYNEK 6 EPIZÓDJA IS FELKERÜLT AZ ORSZÁGOS TOP10-ES LISTÁRA.

A közlemény kiemeli, a Sztárbox népszerűsége mellett siker, hogy a főcsatorna éves átlagos főműsoridős közönségaránya 14,3 százalék lett a 18-49 évesek körében. Ezzel ugyan az RTL második helyen végzett a nézettségi versenyben, de a 12 hónapból 4 hónapban a legnézettebb csatorna lett (júniusban, júliusban, augusztusban és novemberben). Csoportszinten prime time-ban pedig 28,4 százalékot tudhatott magáénak az RTL csatornacsalád. A teljes napot tekintve az RTL főcsatorna stabil teljesítményt nyújtott 2023-ban, 18-49-es korosztályban, a 2022-es év 9,8 százalékos eredményéhez képest 2023-ban 9,6 százalékon zártak.

A tavalyi évben a nagyképernyős műsorfogyasztásból egyre nagyobb szeletet hasított ki az „Other” csoport. Míg 2022-ben 21,9 százalékot ért el a 18-49 évesek körében, addig 2023-ban már 25,5 százalékra emelkedett, tehát a nagyképernyő előtt töltött idő negyede már ebbe a csoportba esik, ennek legnagyobb szeletét pedig a streaminggel eltöltött idő teszi ki. Ezzel párhuzamosan a lineáris televíziózás tavaly 4,8 százalékkal csökkent ebben a korcsoportban, és a csökkenés még látványosabb a fiatal, magas státuszú célcsoport körében – ezek az adatok a többitől eltérően a hagyományos közönségarányokra vonatkoznak.

Műsorok, amelyek kiemelkedően teljesítettek

Ahogyan azt már az adott műsorok sugárzásakor is érezni lehetett, a közel 20 év után felélesztett, és teljesen új köntösbe bújó Sztárbox és az Árpa Attila által vezetett Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban című műsorok az ország jelentős részét ültette le a tévéképernyők elé, az RTL pedig a Nyerő páros és hírműsoruk sikerének is örülhetett tavaly. A csatorna közleménye szerint ugyanis a 18-49-es korosztályban az RTL Híradó lett ismét az ország legnézettebb hírműsora. Azt írják, a hírműsor éves átlagban 20,03 százalékos közönségarányt hozott a 18-49 évesek körében, melyet napi átlagban, a teljes lakosság köréből, 578 ezer fő követett, ezzel pedig a kiemelt kereskedelmi célcsoportban ismét az RTL Híradója nyerte a tavalyi hírversenyt.

Mindehhez azt is is hozzáfűzték, hogy az infotaiment műsorok, a Fókusz és a Fókusz Plusz 2023-ban 16,0 százalékos átlagos közönségarányt értek el a 18-49-es korosztályban, naponta napi átlag 394 ezer nézővel a teljes lakosságot figyelembe véve.

A Sztárbox minden adása egyértelmű fölénnyel nyerte meg saját idősávját a 18-49 éves korosztály körében.

A műsor átlagos közönségaránya a 18-49 évesek között 30,3 százalék volt, a teljes népesség körében 757 ezer nézővel. Ezekkel az eredményekkel a Sztárbox lett az RTL legsikeresebb tavalyi műsora, amely 18 év után tért vissza a képernyőre, és még idén várható a folytatása. A műsort leginkább a fiatal, magas iskolai végzettségű és vásárlóerejű célcsoport követte. A Sztárbox legnézettebb epizódja a november 26-i, első elődöntő volt, ezt aznap este 832 ezren nézték.

Napi műsorok tekintetében a Nyerő Páros és Árpa Attila Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban című műsora vitte a prímet. Utóbbi átlagos közönségaránya 23,3 százalék lett a 18-49 éves korosztály körében, az új formátum hétköznaponként minden alkalommal magabiztosan nyerte az idősávját. A krimi-reality legjobban a fiatal, magas vásárlóerejű és magas iskolai végzettségű célcsoportokat érdekelte. Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban a 18-49 éves streaming előfizető célcsoportban is remekül teljesített, itt 33,4 százalékos közönségarányt ért el.

Kiugróan magas volt a műsort nagyképernyőn, ám időeltolással (TSV, time shift viewing) nézők aránya is: a teljes 18-49-es nézőszámon belül átlagosan 18 százalék volt azon nézők aránya, akik így követték a 12 részes programot. Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban tehát kiváló példája annak, hogy lineáris televíziós műsorok is lehetnek sikeresek az alapvetően streaming felé forduló célcsoport körében – írja a közlemény.

A Nyerő Páros is közkedvelt volt a 18-49 évesek körében, 23,8 százalékos átlagos közönségarányának köszönhetően a műsor minden epizódja megnyerte az idősávját. A teljes népesség körében átlagosan 605 ezer néző követte figyelemmel a párok küzdelmét, főként fiatal, magas státuszú, budapesti és nagyvárosi nézők követték a műsort.

A második generációs csatornák sem szerénykedhetnek, a szilvesztert is bezsebelte az RTL

A csatorna közleménye a zászlóshajók mellet kitér arra is, hogy töretlen A mi kis falunk és a Cápák között népszerűsége, és népszerű volt Az álommeló, a Gólkirályság és a ValóVilág is, de a csatorna streamingfelületére gyártott A király című sorozat is nagy nézőszámot hozott lineáris térben is. A dokumentum kiemeli, a főcsatorna mellett az RTL második generációs adói is jól teljesítettek.

Az RTL főcsatorna stabil teljesítménye mellett a második generációs csatornák 0,7 százalékpontos növekedéssel zárták az évet teljes napon, 13,8 százalékos közönségarányról 14,5 százalékra ugorva. Ennek köszönhetően teljes napot tekintve az RTL portfólió egésze is növelni tudta éves közönségarányát 23,6-ról 24,2 százalékra.

Ennek a növekedésnek a zászlóshajója a két, 2022-ben átalakított csatorna, az RTL GOLD és az RTL HÁROM volt. 2022-höz viszonyítva, mindketten a három legdinamikusabban növekvő csatorna között voltak a piacon a 18-49-es célcsoportban, az egész napot tekintve (RTL HÁROM: +74 százalék, RTL GOLD: +73 százalék. A Muzsika TV pedig a 18-49-es célcsoportban 2022-höz képest 33 százalékkal növelte közönségarányát egész napot tekintve, és még impozánsabb, 55 százalékkal nőtt főműsoridőben.

Szilveszterkor duplán örülhetett a csatorna: a 18-49-es célcsoportban az RTL újévet köszöntő Himnusza volt a legnézettebb Himnusz adás 21 százalékos közönségarányával (18-49) és 529 ezer nézőjével. Hasonlóan sikeres volt Bodrogi Gyula újévi köszöntője is, amit átlagosan 612 ezer néző követett végig a teljes népességen belül – ezzel az RTL lett a legnézettebb csatorna az újévi köszöntők ideje alatt.

(Borítókép: Ütős műsorokkal támadt tavaly az RTL. Fotó: Kaszás Tamás / Index)