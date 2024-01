Az újévi köszöntéseknek is van lejárati ideje

Hiába teltek el már hosszú napok az év első napját követően, továbbra is nehéz úgy emberek közé menni, hogy ne köszöntene minket valaki a „Boldog új évet!” mondattal. Mindez elsejét követően egyre furcsábbnak tűnhet, nem is véletlen, hiszen ezeknek a jókívánságoknak is van egyfajta lejárati ideje. De mégis meddig harsoghatjuk, hogy BÚÉK?