Fia miatt keveredett botrányba Cher

A többszörösen díjjal jutalmazott Chernek ugyan élete során sok férfival volt viszonya, csak kétszer mondta ki a boldogító igent. Előbb a szintén énekes Sonny Bonóval házasodott össze, majd második férje a zenész Gregg Allman lett. Mindkét frigyből egy-egy gyermek született: előbb Chaz Bono, majd Elijah Blue Allman. Bár az énekesnő napjainkban már nem sokszor kerül a címlapokra, második házasságából született fiának köszönhetően az elmúlt hetekben a csapból is ő folyt. Mint megírtuk, Cher benyújtott egy dokumentumot a bíróságra, amelyben azt kérelmezte, Elijah Blue Allmant helyezzék gondnokság alá, mivel képtelen kezelni saját pénzügyi forrásait. Az énekesnő így vállalta, hogy a jövőben felügyelné fia költéseit.

Ahogy az iratokból kiderült, a férfi évente kap 120 ezer dollárt – jelenlegi árfolyamon körülbelül 41,3 millió forintot – egy vagyonkezelői alapból, amelyet néhai édesapja, Gregg Allman, az Allman Brothers Band énekese hozott létre. Cher viszont attól tart, hogy fia minden pénzét kábítószerekre költi, mivel függőséggel és mentális problémákkal küzd, így a későbbiekben nem lesz pénze arra, hogy ellássa magát, ezáltal pedig tulajdonképpen az életét kockáztatja.

Az üggyel kapcsolatban már döntés is született, a bíróság elutasította az énekesnő kérelmét, mondván, nincs kellően alátámasztva az állítása. Anya és fia között ugyanakkor már korábban sem volt túl felhőtlen a viszony.

Nem győzték meg a bírót

A Daily Mail információi szerint a Los Angeles-i Legfelsőbb Bíróság egyik bíráját, Jessica Uzcateguit azért sem győzték meg az énekesnő állításai, mivel Cher ügyvédjei kevesebb mint 24 órával a kérelem benyújtása előtt értesítették Allmant a bírósági eljárásról, aki nem nézte meg időben az iratokat. A férfi szerint ugyan valóban kapott egy e-mailt ezzel kapcsolatban, de nem ismerte fel a feladó címét, ezért nem nézte meg a dokumentumokat, így nem is volt ideje a „megfelelő védekezés előkészítésére”. Az énekesnő jogászai emellett pedig nem voltak hajlandók bizalmas információkat megosztani vele az ügyről. A bíró a következő tárgyalást január 29-re tűzte ki, és arra kötelezték az előadó jogi csapatát, hogy egy héttel azelőtt osszák meg a birtokukban lévő információkat Allman ügyvédjeivel.

Bár az énekesnő által benyújtott beadvány szerint a fiának nyoma veszett, a férfi a legutóbbi meghallgatáson a feleségével, Marieangela Kinggel együtt jelent meg. Allman határozottan visszautasította az édesanyja állításait, és kifejtette, hogy a nejével él, azt megelőzően pedig két hónapig Mexikóban volt, amiről az édesanyja is tudott. Elismerte, hogy függőséggel küzdött, és nem mindig volt felelősségteljes a pénzköltései tekintetében, ám ragaszkodott hozzá, hogy orvosi felügyelet alatt áll, és rendszeresen részt vesz az anonim alkoholisták találkozóin.

Nemrég átestem egy drogteszten, és erre a jövőben is készen állok. Tiszta és józan vagyok immár több mint 90 napja, és teljes mértékben képes vagyok a pénz kezelésére, amelyet negyedévente kapok a néhai apám által hagyott alapból

– jelentette ki Allman, hozzátéve, a feleségével dolgoznak a kapcsolatuk megmentésén, és megtalálta a józansághoz vezető utat.

Allman elmondása szerint a feleségének elsőbbséget kellene élveznie, amennyiben gyámság alá akarnák helyezni őt, ám kihangsúlyozta, annak ellenére, hogy úgy gondolja, az anyja az ő érdekeit tartja szem előtt, jelenleg nincs szüksége kéretlen támogatásra. Kiemelte, nagyra értékeli Cher szeretetét, és tudja, ha szüksége lenne rá, továbbra is segítene neki – írja a Page Six.

Mélyült a szakadék

A történtek minden bizonnyal még tovább mélyítették a szakadékot a felek között. Mint ismert, Chert korábban azzal vádolták, hogy férfiakat bérelt fel fia elrablására, aki 2022-ben a feleségével, Marieangela Kinggel egy New York-i hotelben tartózkodott. Az énekesnő azonban tagadta az őt ért vádakat, amelyeket pletykáknak nevezett. Holott Allman 13 évesen még gitárosként turnézott Cherrel, majd szerepelt az If I Could Turn Back Time című dalának videóklipjében is, így hozzájárult ahhoz, hogy beindítsa a karrierjét, azonban az évek alatt valami elromlott kettejük kapcsolatában.

Allman még 2014-ben vallotta be, hogy 11 évesen kezdett el drogozni, és évekig küzdött a heroinfüggőséggel. Ez arra az időszakra tehető, amikor édesanyjával együtt kezdett el turnézni, így kérdéses, a koncertezéssel járó nagy hajtás tehetett-e rá erre egy lapáttal. Bár a férfi korábban azt állította, 2008 óta józan, azonban a meghallgatáson tett vallomása alapján úgy tűnik, csak pár hónapja szabadult meg függőségétől.

Britney Spears és Amanda Bynes nyomában

Amennyiben Elijah Blue Allman valóban gondnokság alá kerül, hasonló módon felügyelné az életét Cher, mint anno Amanda Bynesét az édesanyja és Britney Spearsét az édesapja. Utóbbi a beszámíthatatlan viselkedése miatt került Jamie Spears gyámsága alá, azaz ő rendelkezett többek között a pénzügyei felett – illetve az előadó elmondása szerint apja odáig ment, hogy a hálószobáját is bepoloskázta, teljesen sakkban tartva őt. Az énekesnő által fogságnak nevezett időszaknak 2021-ben lett vége, amikor a bíróság úgy határozott, kikerülhet a gyámság alól.

Míg Amanda Bynes esetében 2013-ban szintén a mentális problémái miatt nevezték ki ideiglenesen az édesanyját magánéleti és pénzügyi gyámjává, majd később, 2014 októberében véglegesítették is azt. Ugyan Bynes elkerülte a Britney Spears-féle hosszas jogi huzavonát, és a szülei is támogatták a gyámság feloldását, a színésznő mégis felszabadult, miután a bíróság 2022 márciusában kimondta, újra önállóan rendelkezhet a saját ügyei felett.