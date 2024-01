Lezárták a nyomozást Matthew Perry halálának ügyében

A Los Angeles-i rendőrök hivatalosan is lezárják a nyomozást Matthew Perry halála ügyében, miután a halottkém megállapította, hogy a ketamin akut hatása miatt halt meg.

A Los Angeles-i rendőrség megerősítette, hogy lezárta a nyomozást a Jóbarátok színészének halála ügyében. Matthew Perryt október 28-án találták holtan Los Angeles-i otthonának jakuzzijában. Halálának okaként a „ketamin akut hatását” és a fulladást jelölték meg – írja a Daily Mail.

Halálát „balesetnek” minősítették, és a Los Angeles-i rendőrség megerősítette a People magazinnak, hogy mostanra lezárták az ügyet.

Matthew Perry ügye a Los Angeles megyei orvosszakértő-halottkémnél is lezártnak van feltüntetve – derül ki az online nyilvántartásból.

A decemberben nyilvánosságra hozott halottkémi jelentés szerint Matthew Perry szervezetében opioid buprenorfin is volt, halálát pedig fulladás okozta. Emellett a színész koszorúér-betegséggel is küszködött. Az orvosszakértő a buprenorfin hatását is a halálában szerepet játszó tényezők közé sorolta.

A halottkémek kiderítették, a színész szervezetében annyi ketamin volt, mint egy kórházi altatásban lévő beteg szervezetében.

Matthew Perry halálhíre az egész világot megrázta, a sztárvilágból rengetegen fejezték ki együttérzésüket, és osztották meg gondolataikat a színészről. Két nappal a halála után a Jóbarátok főszereplői – Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc és David Schwimmer – közös közleményben reagáltak barátjuk halálára. Perrytől november 3-án vettek végső búcsút szerettei és színésztársai. Sírja a Los Angeles-i Forest Lawn temetőben található.