45 ezer forint a belépő a bálra, amin Tóth Gabi is fellép

Ahogy az ugytudjuk.hu kiszúrta, január 27-én lép idén először színpadra Tóth Gabi és újdonsült szerelme, Papp Máté Bence a Fricska Táncegyüttessel karöltve. Aznap rendezik meg Győrben a helyi önkormányzat által szervezett I. Győri Bált, amelynek műsorvezetője Varga Edit és Bősze Ádám lesznek.

Az esemény Facebook-oldala alapján pedig szintén kiderül, hogy több sztárvendéggel is operálnak, köztük fellép a Győri Filharmonikus Zenekar, Rost Andrea, a Melody Maker, a Hot Jazz Band, illetve Tóth Gabi és a Fricska Táncegyüttes.

A rendezvényen való részvételnek ugyanakkor igen borsos ára van, mivel 45 ezer forintot kell kifizetnie egy főnek a belépéshez. A dress code black tie, ami a férfiak számára a kötelező szmokingot, nőknek a kisestélyi ruhát, elegáns koktélruhát takarja.

Mint azt korábban megírtuk, Tóth Gabi és férje, Krausz Gábor még tavaly nyáron jelentették be, hogy külön utakon folytatják tovább. Az utólag kiderült, hogy a háttérben az énekesnő új románca állhatott, miután beleszeretett az egyik táncosába, a Fricska Táncegyüttesből megismert Papp Máté Bencébe, akivel azóta is egy párt alkotnak.

Krausz Gábor a Dancing with the Stars című műsorban próbálta feldolgozni a vele történteket, elmondása szerint teljesen megváltoztatta az életét a verseny, amit egyébként táncpartnerével, Mikes Annával meg is nyertek. Végül a táncosnő személyében talált rá újra a boldogság, mivel nemrég a közösségi oldalukon jelentették be, hogy együtt vannak.

(Borítókép: Kaszás Tamás / Index)