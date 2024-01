Tupac feltételezett gyilkosa elmondta, ki ajánlott neki egymillió dollárt a merényletért

Hosszú évek után, 26 évvel Tupac Shakur megölését követően lélegezhettek fel a rapper rajongói, amikor tavaly szeptemberben letartóztatták az 1996-ban lelőtt előadó feltételezett gyilkosát, Keefe D-t. Örömük azonban nem biztos, hogy sokáig tarthat.

Természetesen arról szó sincsen, hogy a megvádolt, korábban magát ártatlannak valló férfit szabadlábra helyezik, vagy felmentik a vádak alól, azonban a The US Sun birtokába jutott hangfelvételek alapján újabb nagyágyú keveredhet gyanúba a gyilkossági ügyben.

A Tupac-gyilkossággal gyanúsított Duane „Keefe D” Davis azzal büszkélkedik, hogy P. Diddy, azaz Sean combs állítólag 1 millió dollárt (346 millió forintot) ajánlott neki a rapper meggyilkolásáért

– derült ki egy, a laphoz eljuttatott, 2 óra 25 perces titkos rendőrségi hangfelvételből.

Keefe D már régóta a nyomozók látókörében volt. Egy, az életéről szóló memoárban ugyanis maga ismerte el, hogy abban a Cadillacben ült, amelyből az autós lövöldözés kitört. Sőt, azt is többször bevallotta, hogy tagja volt a bandának, amely megölte a rappert. Most azonban úgy tűnik, mást is gyanúba keverhet.

A 2008-as LAPD-kihallgatás során készült hanganyag azért vált most elérhetővé, mert a Las Vegas-i ügyészek kulcsfontosságú bizonyítékként vették fel azt a Keefe D ellen zajló gyilkossági perben.

A felvételen a lap beszámolója szerint hallatszik, ahogyan a 60 éves Duane Davis nevet és tréfálkozik a rendőrökkel azon, hogy Diddy szervezte meg Tupac 1996. szeptemberi meggyilkolását Las Vegasban. Keefe – minden szilárd bizonyíték nélkül – felkavaró módon azt állítja, hogy ráadásul nem ő lőtt, ő csak felügyelte a rapper lelövését, mindezt ráadásul P. Diddy kérésére.

A gyilkossággal gyanúsított férfi hozzátette, Sean Combs azt akarta, hogy a rivális lemezkiadó főnöke, Suge Knight és legjobb előadója, Tupac meghaljon, mivel a keleti és a nyugati part élesedő ellentéte során komoly háború tört ki.

Ember, meg akarok szabadulni azoktól a srácoktól!

– idézte P. Diddyt Keefe D.

Az azóta is rendkívül sikeres rapper-producer állítólag ráadásul a gyilkosság után is felhívta a gyanúsítottat, aki elmondta, hogy sikerült a tervük, Tupacot lelőtték, ennek hallatán pedig P. Diddy „hallhatóan boldog volt” – állította a férfi.

Veszélyesnek tartják, mégis szabadlábra kerülhet

Keefe D-t szeptember végén tartóztatták le a rapper Tupac Shakur ellen elkövetett merénylet megszervezésével kapcsolatban. Bár a férfi ártatlannak vallja magát, így kérvényezte, hogy szabadlábon védekezhessen a tárgyalásig, a hatóságoknak több olyan bizonyíték is a birtokában van, amelyek indokolttá teszik, hogy rácsok mögött maradjon.

Keefe D ellen szeptemberben vádat is emeltek, mivel a rendőrség azt állítja, hogy a lövöldözést az unokaöccsével együtt tervelte ki, miután egy kaszinóban összevesztek a rapperrel. A férfi ugyanakkor november elején ártatlannak vallotta magát, ügyvédjei pedig azt kérték a bíróságtól, hogy szabadlábon védekezhessen a júniusi tárgyalásig, valamint kérelmezték, hogy óvadéka ne haladja meg a 100 ezer dollárt. Mindez azonban nem így történt, annak ellenére sem, hogy szabadlábra helyezésére mégis van esély.

Carli Kierny, a Clark megyei kerületi bíróság bírája ugyanis kedden 750 ezer dollárban, azaz körülbelül 260 millió forintban állapította meg Duane „Keefe D” Davis, Tupac Shakur feltételezett gyilkosának óvadékát.

(Fotó: Ron Galella / Getty Images)