A színésznő, aki a drog rabja volt, majd egy világsztárral képzelt el életet

Kirstie Alley 1951. január 12-én látta meg a napvilágot a Kansas államban található Wichitában, ahol a helyi gimnáziumban érettségizett, majd jelentkezett a Kansasi Egyetemre. Felsőfokú tanulmányait másodéves korában abbahagyta, és Los Angelesbe költözve szcientológiát kezdett tanulni, illetve belsőépítészként talált munkát. 1979-ben bekerült a Match Game nevezetű játékshow-ba, ahol két megmérettetésen összesen 6000 dollárt nyert. Egy évvel később feltűnt a Password Plus műsorban, ám 30. születésnapját egy tragédia árnyékolta be, miután egy autóbalesetben elvesztette édesanyját, édesapja pedig súlyosan megsérült. Ebben az időszakban kábítószer-függőséggel is küzdött.

Nem sok ideje volt arra, hogy kiheverje a gyászt, mivel egy évvel később, 1982-ben debütált az Űrszekerek II: A Khan bosszúja című filmben, amelyben Saavik hadnagyot alakította. Annak ellenére, hogy a karaktere népszerűvé vált, a folytatásban már nem vállalta el ezt a szerepet. Ezt követően több filmben és sorozatban tűnt fel, ám az áttörést az 1987-es Cheers című széria hozta el a számára, amelyben hat évig lehetett látni. Valószínűsíthető, hogy ennek az alakításnak köszönhette, hogy 1989-ben ő játszhatta Mollyt a Nicsak, ki beszél című filmben, amelyhez később további két rész készült.

A Cheerben való színészi játéka egy Emmy-, Golden Globe- és People's Choice Awards-díjat jelentett a számára, illetve további egy Emmyt nyert a David anyja című filmért. Csillagot kapott a hollywoodi hírességek sétányán, és a 21. század beköszöntével is számos produkcióban alakított, ám az előbbiekben felsoroltak a legismertebbek. Szerepelt az amerikai Dancing with the Stars-ban, a Celebrity Big Brotherben, illetve a The Masked Singerben, ami itthon Álarcos énekes néven híresült el. Két házassága volt, ám saját gyermeke nem született. Második férjével, a szintén színész Parker Stevensonnal ugyanakkor előbb egy kisfiút, majd egy kislányt fogadtak örökbe. Élete végén a Szcientológia Egyházról vallott, illetve politikai nézetei miatt keveredett konfliktusokba.

2022 májusában hátfájás miatt ment orvoshoz, majd 4-es stádiumú vastagbélrákot diagnosztizáltak nála. A kemoterápiás kezelések ellenére otthonában halt meg néhány hónappal később, 2022. december 5-én. A színésznő állapota nem volt ismert, így a halála sokakat megdöbbentett, többek között pályatársa, John Travolta – aki a Nicsak, ki beszél!-filmekben alakította a férjét – is nehéz szívvel vett búcsút tőle. Alley ma ünnepelné 73. születésnapját, amelynek alkalmából egy kvízt készítettünk, amelyből kiderül, kivel képzelt el közös életet. Amennyiben szeretné tesztelni tudását a színésznő pályafutásáról, az alábbiakban megteheti.

(Borítókép: Northfoto)