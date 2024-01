Tóth Gabi a válásáról: Be kellett látnom, hogy mint férfi és nő nem tudunk működni együtt

Egy év alatt hatalmasat változott a világ Tóth Gabi körül, hiszen Krausz Gáborral és gyermekükkel, Hannarózával az ideális család mintaképeként tetszelegtek még 2023 elején, nyárra pedig már külön éltek, és a válásról beszéltek.

Mindeközben bejött egy harmadik (vagyis negyedik) szereplő a képbe, ugyanis az énekesnőt és a Fricska táncegyüttes vezetőjét, Papp Máté Bencét már hírbe hozták a nyári, erdélyi közös turnéjukon, miközben Tóth Gabi még azt nyilatkozta, alig várja, hogy hazajöhessen a családjához. Mi is történt valójában? Egy fokkal közelebb kerültünk a megoldáshoz az interjúval, de a teljes igazságot talán csak Tóth Gabi feltételesen beígért könyvéből ismerhetjük majd meg.

Az énekesnő a Blikknek adott interjúban (ahol odaszúrt a lapnak is nemegyszer) azt mondta: szemben azzal, amit a bulvárlapok állítottak, megcsalásról szó sem volt, mert valójában „már hetekkel a válásukról szóló kiírásuk előtt” szakítottak Krausz Gáborral. Arról is beszélt, hogy Papp Máté Bencével a kapcsolata csak később fordult barátságból szerelembe, noha már évek óta együtt dolgoztak, és nagyon jól megértették egymást.

Egy ponton be kellett látnom, hogy mint férfi és nő nem tudunk működni együtt

– mondta Tóth Gabi a válásról, miközben azt is megjegyezte: a gyermekük születése után derült ki, hogy nem egyeznek az érdeklődési köreik és az értékeik.

Túl gyorsan történt minden, igazából előbb jobban meg kellett volna ismernünk egymást. Mindketten próbáltunk alkalmazkodni a másikhoz, de, valljuk be, felnőttként nehéz felülírni azt, amit otthonról hozunk

– fogalmazott.

Hozzátette: a válásuk bejelentése előtti hónapokban azért írt arról blogbejegyzésekben, hogy minden rendben a házasságával, mert „valóban így éreztem akkoriban, ami annak tudható be, hogy erre vágytam, ebben akartam hinni. Nem hazudtam az érzéseim kapcsán senkinek, viszont idővel rájöttem, hogy a valóságban sajnos nem működik az, amit annyira szeretnék, s amiről írtam”.

A tavaly nyári szakítás óta a kedélyek lecsillapodtak: az énekesnő boldog új párja mellett, exférjével pedig továbbra is közösen nevelik Hannarózát, és a viszonyuk már normalizálódott. Sőt, Krausz Gáborra is rátalált a szerelem, hiszen Mikes Annával, partnerével a Dancing with the Starsból alkotnak egy párt.

Tóth Gabi erre is kitért az interjúban, hiszen elkezdtek terjedni a pletykák, hogy négyesben összejárnak új párjaikkal, és jó barátok, de ez – állítása szerint – koránt sincs így.

Nem járunk össze, nem vagyunk négyen barátok, de az tény, hogy korrekt a viszonyunk. Intelligensen viszonyulunk egymáshoz, és nemcsak a lányunk érdekében, hanem mert tiszteljük is egymást, az elmúlt hat évet

– tisztázta az énekesnő.