Meghalt a Nagyfiúk legviccesebb karakterét játszó színész

Meghalt Alec Musser amerikai színész és fitneszmodell, akit legtöbben a Nagyfiúk című filmből és az All My Children című sorozatból ismerhettek. Musser mindössze 50 éves volt.

Alec Musser pénteken bekövetkezett halálának hírét menyasszonya, Paige Press erősítette meg, aki elmondta, hogy vőlegénye a kaliforniai otthonában vesztette életét.

A színész 2005 és 2007 között 43 epizódon keresztül volt állandó szereplője az All My Children című amerikai sorozatnak, és vendégszereplőként a Született feleségekben is találkozhattunk vele. Musser a Nagyfiúk című, 2010-es Adam Sandler-vígjáték egy emlékezetes jelenetében is feltűnt.

Az utóbbi években Musser eltávolodott a színészkedéstől, de fitneszmodellként és influenszerként rendkívül sikeres karriert futott be – írja a Metro.