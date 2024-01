Valaki hamarosan Marilyn Monroe mellett lelhet végső nyugalomra

Elképesztő összegért cserébe most bárki megvásárolhatja a Marilyn Monroe kriptája melletti sírhelyet. A szexszimbólum végső nyughelye közelében található szabad sírt a Julien’s Auctions aukciósház bocsátja kalapács alá, és a várakozásaik szerint akár 400 ezer dollárt (138,5 millió forintot) is bezsebelhet jelenlegi tulajdonosa.

Az elmúlás az életünk egyik olyan témaköre, amely a legtöbb embert foglalkoztatja, hiszen elképzelésünk sincsen arról, mi történik velünk a halálunk után. Mivel ennek magyarázatára temérdek lehetőség született az évszázadok során, az sem különösebben meglepő, hogy a különböző kultúrákban más és más szokások vonatkoznak arra is, hogyan kell végső nyugalomra helyezni az elhunytakat.

Van, ahol a koporsós temetés a módi, míg máshol a hamvasztásnak vagy a hamvak szétszórásának köszönhetően találnak végső nyugalomra a halottak, az viszont a legtöbb esetben csak vagyoni helyzet kérdése, hogy hol és milyen körítéssel temetnek el valakit.

Emiatt akadnak olyanok, akik még a halálukat követően is minden tekintetet magukra vonzó rivaldafényre vágynak, olyannyira, hogy a végső nyughelyük megválasztásakor olyan helyet szeretnének megszerezni, amely családtagjai helyett egy korábban elhunyt híresség sírhelyének közelében található.

Pontosan nekik érdemes hamarosan résen lenniük, ugyanis nemsokára bárki – legalábbis aki szeretne és tudna milliókat áldozni erre – akár

a fiatalon elhunyt szexikon, Marilyn Monroe kriptája melletti sírhelyhez is hozzájuthat.

A Julien’s Auctions ugyanis bejelentette, hamarosan árverésre bocsátják a Los Angeles-i Pierce Brothers Westwood Village Memorial Park & Mortuary egyik kriptáját, amely az 1962-ben kábítószer-túladagolásban elhunyt színésznő végső nyughelye közelében található – írja a Unilad.

Monroe-t a B fal 24-es számú kriptájában temették el, a most kalapács alá kerülő sírhely pedig ettől mindössze néhány kriptányira van, a hármas számú sírhely egy sorral feljebb és négy hellyel arrébb található. Mindez persze az elvetemült rajongóknak minden bizonnyal legalább akkora szám, mintha közvetlenül Monroe mellett vásárolhatnának sírhelyet, pláne úgy, hogy erre már valós esélyük nincs is.

Hefner költözött Monroe szomszédságába

A közvetlenül a színésznő melletti helyen ugyanis a Playboy kétes megítélésű atyja, Hugh Hefner sírja található, de ebben a temetőben nyugszik az énekes és színész Dean Martin és a regényíró Truman Capote is.

Hefner 2017-es halála előtt beszélt arról, miért szeretné, ha Monroe mellett temetnék el.

A szimbolikus dolgok híve vagyok. Az örökkévalóságot Marilyn mellett tölteni túl édes lenne ahhoz, hogy elhanyagoljuk ezt a gondolatot

– mondta a Playboy-alapító, aki 75 ezer dollárt (25,9 millió forintot) csengetett ki azért, hogy a színésznő közvetlen szomszédságában helyezzék végső nyugalomra. Hefner miatt így hatványozottan népszerű lehet a most licitre kerülő sírhely.

Úgy gondolom, hogy ez egy egyedülálló, ritka alkalom, hogy valaki Marilyn Monroe és Hugh Hefner társaságában töltse az örökkévalóságot

– mondta a neve elhallgatását kérő eladó.

Ehhez mérten nem is éppen két forintba kerül az, ha valaki ilyen illusztris társaságban szeretne nyugodni, az aukciósház ugyanis 50 ezer dolláros (17,3 millió forintos) kezdőlicittel bocsátja kalapács alá a nyughelyet, amelyért várakozásaik szerint akár 400 ezer dollárt (138,5 millió forintot) is adhatnak majd az árverésen.

A különleges sírhelyek meglátogatása is népszerű

Olyan emberek sírhelyeinek meglátogatása, akiket nem is ismertünk, meglehetősen furcsa programnak tűnhet, a hírességek nyughelyeihez azonban temérdek rajongó, kíváncsiskodó és turista látogat el minden évben. Természetesen ez nem mindegyikük esetében tehető meg egyszerűen, de többek között William Shakespeare, Bob Marley vagy éppen Elvis Presley sírja is szabadon látogatható, és meglehetősen népszerű úti célnak számítanak a mai napig.

Ugyan közvetlenül csak nagyon kevesen látogathatják meg Diana hercegné sírhelyét, az annak közelében található emlékhely így is rendkívül kedvelt célpont az Egyesült Királyságban. Lady Diana végső nyughelye nem Londonban, hanem a fővárostól távol, az Althorp-tó egyik kis szigetén található. Nagyon kevesen vannak, akik valaha is beléphetnek erre a szigetre, azonban a gyászolók a mai napig szabadon meglátogathatják a tó mellett elhelyezett emlékművet.

A világ egyik leghíresebb író-költője, William Shakespeare sírhelye szintén meglehetősen felkapott turistacélpont. A költőt 1616-ban bekövetkezett halálát követően szülőhelyén, Stratford-upon-Avonban temették el, ahol szinte minden az ő életéről és hagyatékáról szól. Emiatt is meglehetősen népszerű, hiszen az érdeklődők így egy nap alatt járhatják végig az életútját, a szülőházától egészen a sírig.

Legalább akkora jelentőséggel bír az amerikai, sőt a világ popkultúrájának történetében Elvis Presley, mint Marilyn Monroe, így az sem különös, hogy végső nyughelyéhez a mai napig tömegek zarándokolnak el – évente 600 ezer látogató érkezik oda. 1977. augusztus 16-án az egész világot megdöbbentette a hír, hogy a korszakot alakító énekes 42 éves korában meghalt. Végső nyughelye először a memphisi Forest Hills temetőben volt kialakítva, azonban mindössze néhány nappal a temetést követően megpróbálták elrabolni a holttestét, így a család úgy döntött, hogy az eredeti terveik szerint Gracelandben alakítják ki a sírhelyét.

A zeneipar történelemkönyvének legdíszesebb lapjaira Presley-hez hasonlóan Bob Marley neve is jogosan vésődött fel, így az iránta való rajongás is hosszú évekkel a halálát követően is érzékelhető. A jamaicai zenész 1945-ben egy Nine Mile nevű településen látta meg a napvilágot, később, 1981-es halálát követően pedig itt is helyezték végső nyugalomra. Sírhelye és szülőháza így Shakespeare-hez hasonlóan igazi zarándokhely lett. Gyerekkori otthonára és a mauzóleumra azonban mindenképpen érdemes egy fél napot rászánni, ugyanis a vezetett túrák legalább három órát igénybe vesznek, a nagy érdeklődésre való tekintettel ez pedig akár még tovább nyúlhat. A fényképezőgépeket ezúttal érdemes otthon hagyni, ugyanis a mauzóleumban tilos fotókat készíteni.

(Borítókép: Marilyn Monroe végső nyughelye 2013-ban. Fotó: Anouchka / Getty Images)