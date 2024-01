Idén jelenik meg az Argylle című legújabb akció-dráma, amiben olyan neves színészek játszanak, mint Henry Cavill, John Cena vagy Bryce Dallas Howard. A filmben először láthatjuk színésznői mivoltában Dua Lipát, a Barbie egyik ikonikus dalának énekesnőjét.

A film egy írónőről szól, aki egy kémsztorit ír, és kiderül, hogy az a történet, amit a képzelete szüleményének tart, a valóságban is megtörténik. Találkozik a kémekkel, akikről azt hitte, csak a képzeletében léteznek, és segít megoldani nekik azokat az ügyeket, amiket szintén csak agya szüleményeként tartott számon.

A csavaros cselekményszál és különleges történet miatt Taylor Swift rajongói meg vannak győződve afelől, hogy álnéven ugyan, de az énekesnő írhatta az eredeti könyvet – írja a Deadline.

Nem vagyok egy nagy kocka, de amikor a lányom odajött hozzám, és teljes meggyőződéssel a szemében megkérdezte, hogy tényleg Taylor Swift írta-e a könyvet, nem tudtam mást tenni, mint nevetni azon, hogy tényleg bármire képes ma már a közösségi média. Alig tudtam meggyőzni róla, hogy nem Swift írta a könyvet

– fogalmazott a rendező.

Az összeesküvés-szövők azzal indokolták gyanújukat, hogy Swift már többször is írt dalokat más előadóknak álnéven. Erre remek példa Rihanna This Is What You Came For című dala, melyet Calvin Harris és Taylor Swift írt, azonban Nils Sjöberg néven. Továbbá legutóbbi albumai is kitalált történeteket mesélnek el, az énekesnő több interjúban is elmondta, hogy a Folklore és Evermore albumok fiktív történeteket mesélnek el.

Elolvastam az összes elméletet, és úgy voltam velük, hogy wow, ezek aztán tényleg minden követ megmozgattak. De mindenkit biztosíthatok róla, ez nem Taylor Swift műve, nem ő írta a könyvet

– nyomatékosította Vaughn.