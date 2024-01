Botrányai után a katolikus egyház kötelékébe menekült Shia LaBeouf

A katolikus egyház tagja lett, már a bérmáláson is átesett az elmúlt években párkapcsolati erőszakkal vádolt és komoly alkoholproblémákkal küzdő Shia Labeouf. A Transformers-filmekkel világhírűvé vált, 37 éves színész a bérmálást követően fontos szerepet is betöltene az egyházban, tervei szerint diakónus lesz.

Transformerhez méltó átalakuláson ment keresztül az elmúlt években a leginkább párkapcsolati erőszak vádjával és alkoholproblémáival a hírekbe bekerülő Shia LaBeouf, aki a sorozatos botrányok után, Hollywood mérgező légkörének hátat fordítva a vallásban talált megnyugvást, az egyház kötelékében kezdett új életet.

Egyelőre természetesen arról szó sincsen, hogy szigorú fogadalmat téve szerzetesnek vagy bármilyen más tisztséget viselőnek állt volna, a 37 éves színész azonban saját hitéről nemrég komoly tanúbizonyságot tett: december 31-én ugyanis átesett a bérmáláson.

Nagy örömünkre szolgál, hogy megoszthatjuk, kedves barátunk, Shia LaBeouf ezen a hétvégén a bérmálás szentségén keresztül az egyházunk része lett

– áll a Winona-Rochester Római Katolikus Egyházmegye kapucinus ferenceseinek Facebookon közzétett közleményében, amelyből az is kiderült, hogy a szertartást Robert Barron püspök vezette.

A bérmálást követően ráadásul az is kiderült, hogy a színész még ennél is szorosabbra kötné a viszonyát az egyházzal, ugyanis szeretne diakónus lenni. A papokkal ellentétben a diakónusok lehetnek házasok – azonban az Egyesült Államok Katolikus Püspöki Konferenciája szerint, ha LaBeouf diakónussá válna, miközben nem házas, abban az esetben lehet, hogy

cölibátust kell fogadnia.

De a lemondáson kívül mivel jár még ez a tisztség? A misén a diakónus hirdetheti az evangéliumot, meghívást kaphat a homíliára és segít az oltárnál. A diakónus emellett temethet, eskethet és keresztelhet is.

Mindez persze meglehetősen hétköznapinak tűnhet számunkra, hiszen Magyarországon a keresztények közül a legtöbben római katolikusnak vallják magukat, így sokan a bérmáláson már fiatalon átesnek, Shia LaBeouf azonban korántsem egyenes úton jutott el a hit kötelékéig. A színész édesanyja ugyanis zsidó, míg édesapja keresztény, aki azonban nem gyakorolta a vallását, így a Transformers sztárjától meglehetősen távolt állt a hit. Mára mégis úgy véli, ez mentette meg.

Nem akartunk semmilyen felhajtást vagy sajtót, ami megzavarná a szolgálatot. A templom tele volt, de a gyülekezet többsége nem tudta, hogy ott lesz. Ahogy Shia mondja, semmije sem volt, elvesztette a hírnevét és a karrierjét. Találkoztam valakivel, akinek az élete összeomlott. De ma már nem az, aki volt

– magyarázta a színészt a bérmálásra felkészítő Alexander Rodriguez szerzetes a New York Post-nak.

Bántalmazás, alkoholizmus és filmszerepe vezette az egyházhoz

Labeouf megtérése ellenére az elmúlt években korántsem példamutató életvitelével vagy éppen szerepeivel tűnt ki a hollywoodi hírességek közül. A színész korábbi párja, Tahliah Debrett Barnett 2020-ban keresetet nyújtott be ellene, állítása szerint ugyanis fizikálisan, érzelmileg és szexuálisan is bántalmazta őt. Az énekesnő elmondása szerint volt olyan, hogy LaBeouf kikapcsolta a biztonsági övét, beletaposott a gázba, és arra kényszerítette, hogy szerelmet valljon neki, vagy nekihajt valaminek. Erőszakos magatartását két másik exe, Sia és Margaret Qualley is megerősítette.

Emellett súlyos alkoholproblémái miatt is rendre a bulvárlapok címlapjára került, függősége leküzdésére pedig egy időre egy rehabilitációs intézménybe is bevonult. Úgy tűnik, mégsem ez volt kizárólag a sorsfordító az életében.

„Bántottam azt a nőt és sok másik embert is mellette. Egy örömhajhász, önző, önközpontú, tisztességtelen, figyelmetlen és félelmetes emberi lény voltam. Csúnyán elrontottam, sok embert megbántottam, és ezzel tisztában vagyok, egész életemen át végig fog ez kísérni engem. A pisztoly már ott volt az asztalomon, nem akartam tovább élni, amikor mindez megtörtént. Olyan szégyent éreztem, amit még korábban soha. Ennek ellenére bennem volt az a vágy, hogy a végsőkig kitartsak” – mondta egy korábbi interjúban, kitérve arra, hogy mindezt annak köszönheti, hogy rátalált istenre.

Ennek pedig egy meglehetősen filmbe illő, de legalábbis filmhez kapcsolódó története van.

A problémás időszakot követően, 2021-ben kezdték forgatni a Padre Pio című filmet, amelyben Shia Labeouf kapta meg a főszerepet, az olasz pap szerepét. A felkészülés alatt a színész kapucinus szerzetesek közé kezdett járni, hogy a lehető leghitelesebben tudja eljátszani karakterét. A film forgatása alatt már maga is gyakorolni kezdte a vallást. A bérmálásra való felkészülése magában foglalta az evangélium tanulmányozását, latin miséken való részvételt, és még egy ördögűzővel való beszélgetést is, miközben szerénységet tanulva a kisteherautójában élt.

A kérdés már csak az, hogy meddig megy el ezen az úton...

(Fotó: Robert Barron püspök és Shia LaBeouf 2023. december 31-én. Fotó: Bishop Robert Barron / Facebook)