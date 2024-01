Reagált a TV2 a bokszműsor indításának hírére

A Sztárbox ellenfeleként TV2 Ring néven indulhat bokszműsor a Gulyáságyú Média szerint a TV2-n, amelyben a portál feltételezése alapján akár megafonos influenszerek is öklözhetnek egymással. Az Index megkeresésére a csatorna reagált a hírre.

Az RTL egyik legnagyobb dobása tavaly kétségtelenül a Sztárbox műsorra tűzése volt, amit 18 év után egy heteken át tartó bajnokságot indítva hozott vissza a képernyőre a csatorna. A hírességek öklözése óriási nézettséget produkált, az RTL tartalomért felelős vezérigazgató-helyettese, Kolosi Péter az évértékelő interjújában úgy fogalmazott, a 2023-as évre visszagondolva Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban és a Sztárbox lesznek az év műsorai, amelyek a kimagasló nézettségi adatokon túl markánsan meghatározták a közbeszédet.

A Gulyáságyú Média megtudta, hogy TV2 Ring néven jelentett be védjegyet a TV2 a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál, amelyből a portál arra következtet, hogy hasonló műsor indítását tervezhetik, mint az RTL-en a Sztárbox. Az általuk közzétett dokumentum szerint a Sztárbox érkezésének bejelentése után fél évvel, ám még a műsor indulása előtt, 2023. júliusában történt meg a védjegybejelentés. A közösségi médiában felbukkanó posztok alapján a lap azt is felvetette, hogy az ismert emberek öklözésére építő formátum szereplői között megafonos influenszerek is helyet kaphatnak a Ringben. Teóriájukat kérdésükre a csatorna nem erősítette meg – közölték, hogy piaci pletykákra nem reagálnak.

Mi is érdeklődtünk a TV2 sajtóosztályánál, van-e alapja annak a feltételezésnek, hogy a Sztárboxhoz hasonló műsort indítanak. Kérdésünkre a TV2 Csoport sajtóosztálya az alábbi választ küldte:

Piaci pletykákat nem kommentálunk, de annyit elmondhatunk, hogy több száz branddel rendelkezik a TV2 Csoport, így természetes folyamat, hogy időről időre megújítjuk a védjegyeket. A TV2 Ring is egy a sok közül, de nem tervezünk ezen a címen a konkurencián futó műsorhoz hasonlót gyártani.

(Borítókép: RTL)