A legendás Henry Fonda és Jane Fonda neve sokaknak lehet ismerős, ugyanis apa és lánya mindketten színészként tudtak érvényesülni. A családtagjaik között viszont akadnak más tehetségek is, köztük Jane Fonda szintén ebben a szakmában dolgozó fia, Troy Garity, az öccse, Peter Fonda, illetve annak lánya, Bridget Fonda.

A színésznő 1964. január 27-én látta meg a napvilágot Los Angelesben, egy színész apa és művész anya gyermekeként. A szülők végül elváltak, és Fondát a testvérével, Justinnal együtt édesapja új felesége, Portia Rebecca Crockett nevelte fel. Még csak ötéves volt, amikor először feltűnt egy filmben, az 1969-es Szelíd motorosokban, majd szerepelt az 1982-es Partners című vígjátékban, ám ezen alkotásokban még nem volt szövege.

Akkor ismerkedett meg igazán a színészettel, amikor gyerekként szerepet kapott egy iskolai darabban, ezt követően pedig a New York Egyetemen tanulta ki a szakma rejtelmeit, 1986-ban diplomázott. 1988-ban megkapta első jelentős szerepeit a Scandal , a You Can't Hurry Love és a Shag alkotásokban. Az áttörést az 1990-es A Keresztapa III. hozta el a számára, illetve több színházi darabban is szerepet kapott, amelyek további lehetőségekhez vezettek.

Feltűnt az 1993-ban megjelent, A bérgyilkosnő című alkotásban, amely a francia Nikita amerikai verziója. A The New Yorker magazin abban az időben úgy festette le az alakítását, mint aki provokatívan, gúnyosan magabiztosan játszotta Maggie Hayward karakterét. Az ezt követő időszakban is sok felkérést kapott, köztük a 2001-es A sárkány csókjában, ám abban az évben váratlanul visszavonult, hogy a családjára koncentrálhasson. A nézők a The Whole Shebang filmben és A Hókirálynő című sorozatban láthatták őt utoljára. Utóbbi 2002-ben jelent meg, amikor a színésznő még csak 38 éves volt, azóta nem szerepelt képernyőn.

Bridget Fonda még 2003-ban mondta ki a boldogító igent a kétszeres Emmy- és Grammy-díjas amerikai zeneszerzőnek, Daniel Robert Elfmannak, akitől egy gyermeke született. A színésznő igen ritkán mutatkozik a nyilvánosság előtt, 2022 januárjában 12 év után először látták őt az utcán. Ez legutóbb 2023 tavaszán fordult elő, amikor a Los Angeles-i reptéren szúrták ki a lesifotósok. Egyikük meg is kérdezte tőle, tervezi-e, hogy visszatér hollywoodi karrieréhez, amire nemmel felelt, kifejtve:

Nem hiszem, hogy bármennyi esély is lenne rá. Túl szép a civil élet.

Amennyiben további érdekességeket szeretne megtudni a ma 60. születésnapját ünneplő Bridget Fondáról, tesztelje tudását az alábbi kvízben.

(Borítókép: Bridget Fonda az Acéllabirintus című filmben 1991-ben /Fotó: Northfoto)