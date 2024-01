Idén is Budapesten koncertezik a Z generáció kedvenc angol fenegyereke

Nem ismeretlen a magyar közönség számára Dominic Richard Harrison, azaz Yungblud neve, hiszen már nem először érkezik hazánkba az előadó, akit 2019-ben és 2021-ben is hallhattak már a rajongók. Tavaly ráadásul a Sziget Fesztiválon is fellépett, ahol lapunknak adott interjút, amelyet ide kattintva olvashatnak.

A korábbi szereplések ellenére az angol előadónak ez lesz az első önálló magyarországi koncertje, amelynek június 9-én a Budapest Park ad majd otthont a Live Nation Magyarország szervezésében.

Yungblud az angliai Yorkshire-ben született. A Live Nation lapunkhoz eljuttatott közleménye kiemeli, az előadó gitárt először kétévesen vett a kezébe, 10 évesen pedig már saját dalokat írt.

Még mindig csupán 26 éves, de már a generációja hangjának kiáltották ki, zenéjét arra használja, hogy hangot adjon a kortársait érintő, szerinte fontos problémáknak, egyesítse őket, és erőt adjon a mai fiataloknak.

Színésznek készült, a generációja szócsöve lett

Pedig korántsem a zenélés volt az álma. Kezdetben a színészkedéssel kacérkodott, a világ mégis zenéjén keresztül ismerte meg, amikor 2018-ban kiadta az első EP-jét. Mondandója ütött, nem félt kimondani generációja tapasztalatait és problémáit: a dzsentrifikációt, a bántalmazást, a problémás neveltetést és a politikai korrupciót.

A 21st Century Liability című debütáló albuma megjelenésekor Harrison szavai milliókkal rezonáltak, és hatalmas sikert hoztak számára. 2019-ben a hope for the underrated youth EP-je a brit hivatalos albumlistán a top 10-ben debütált, amit 2020-ban követett a brit listavezető album, a weird!, amely azóta arany minősítést kapott.

Az egyszerűen csak Yungbludra keresztelt harmadik nagylemeze pedig egy izgalmas új korszakot jelentett a művész számára. A kritikusok által méltatott album

hat országban lett listavezető, és a 2022. szeptember 2-i megjelenése óta jelenleg több mint 423 millió streamelést ért el.

A sikeres megjelenést telt házas arénaturné követte az Egyesült Királyságban, de bejárta egész Európát, Dél-Amerikát és az Egyesült Államokat is.

Magyarországon eddig háromszor járt: fellépett az MTV EMA 2021-es díjkiosztóján, ahol a legjobb alternatív előadónak járó díjat vehette át, valamint 2019-ben és 2023-ban játszott a Szigeten, tavaly már a Nagyszínpadon foglalhatta el méltó helyét. Legutóbbi albuma óta több dalt is megjelentetett, a sort a júniusban érkezett Lowlife nyitotta, amely egy új korszakot jelentett – vizuálisan, hangzásilag és kreatívan is – a művész számára, aki kétségtelenül a Gen-Z hangjává vált, és zenéjét arra használja, hogy egyesítse és erőt adjon a mai fiataloknak.

A Lowlife is egy ilyen lázadó himnusz. Ezzel Yungblud visszatért alternatív gyökereihez, amit az azóta megjelent újabb dalok is bizonyítanak, mint amilyen a Bring Me The Horizon énekesével közös Happier vagy a Lil Yachty vendégszereplésével a napokban kiadott When We Die is.

A parkos koncertre az elővétel a Live Nation-tagoknak február 1-jén 9 órakor indul, a teljes körű jegyértékesítés pedig február 2-án 9 órától lesz elérhető a Live Nation és a Budapest Park weboldalán.

(Borítókép: Yungblud 2023. augusztus 11-én a Sziget Fesztiválon. Fotó: Karip Tímea / Index)