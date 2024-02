Belehúzott januárban a TV2

Új év ide vagy oda, a TV2 Csoport továbbra is tartja előnyét a nézettségi versenyben. Közleményük kiemeli, hogy sikerrel debütált a sajátgyártású Kincsvadászok, és továbbra is jól teljesít a Szerencsekerék.

2024 első hónapjában mindhárom kiemelt korcsoportot (18-59, 18-49, 4+) vizsgálva a TV2 Csoport áll a nézettségi verseny élén főműsoridőben, míg a teljes napot nézve a TV2 a piacvezető – írja közleményében a csatorna. Sikerrel debütált az új sajátgyártású műsor, a Kincsvadászok, és tovább menetel a Szerencsekerék Kasza Tibivel.

A hétköznap esti sajátgyártású műsorok jól indították az évet, januárban a Szerencsekerék, a Sztárok a reptéren és a Kincsvadászok is nyerte az idősávját havi átlagban, mindhárom kiemelt korcsoportban. Mint írják, ennek köszönhetően januárban a hétköznap estéket a TV2 nyerte a versenytársával szemben.

A Kincsvadászok különösen sikeres, a teljes lakosság körében több mint félmilliós átlagos nézőszámmal fut a műsor, ráadásul az eddigi összes epizód nyerte az idősávját az RTL-lel szemben, mindhárom korcsoportban.

Az infotainment műsorok is jól teljesítenek, a főműsoridős Tények és Tények Plusz a teljes lakosság körében nyerte az idősávját januárban, míg a Mokka és Mokkacino idősávjuk legnézettebb műsorai mindhárom kiemelt korcsoportban.

A műsorok sikerének köszönhetően januárban a TV2 jelentősen több napot, illetve estét nyert a nézettségi versenyben mindhárom kiemelt korcsoportban, mint versenytársa.

Teljes napot vizsgálva a TV2 a 18-59 és a 18-49 évesek körében egyaránt 22 napon, a teljes lakosság körében pedig 24 napon végzett a csatornatoplista első helyén. Ugyanez főműsoridőben a 18-59 és a 18-49 évesek körében 21 estét, a teljes lakosság esetében pedig 23 estét jelent.

A TV2 kábelportfóliója teljes napon és főműsoridőben is piacvezető volt. A legnézettebb kábelcsatorna januárban a Mozi+ volt a 18-59 éves és a 18-49 éves nézők körében is, teljes napon és főműsoridőben egyaránt. A Moziverzum indulása óta idén január 28-án érte el az eddigi legmagasabb főműsoridős nézői részesedését a 18-59 évesek és a 18-49 évesek körében is.

(Borítókép: A Kincsvadászok felvétele. Fotó: TV2 Sajtószoba)