Soha nem hallott részleteket osztott meg Mészáros Lőrincről Várkonyi Andrea

Várkonyi Andrea a Story magazinnak adott interjút, amelyben számos titkot fedett fel házasságáról, Mészáros Lőrinccel való kapcsolatáról. A korábbi televíziós műsorvezető szerint továbbra is sok tévhit kering arról, hogy milyen kettejük élete.

Várkonyi Andrea 2021 szeptemberében lett a felesége az ország egyik leggazdagabb emberének, Mészáros Lőrincnek. A korábbi televíziós műsorvezető a Story magazinnak adott interjút, amelyben a házasságáról szóló tévhiteket is szerette volna eloszlatni. Magánéletét sokáig próbálta elzárni a nyilvánosság elől, emiatt kapcsolatáról megosztó vélemények alakultak ki. Szerinte többen gondolják tévesen, hogy csak a pénz miatt házasodott össze a férjével.

Valójában senki sem ismer minket, én pedig tudom, hogy nemigen változtam az elmúlt években. Tény, hogy anyagilag jobb helyzetbe kerültem, de nekem mindig voltak tévés munkáim, reklámszerződéseim, pszichológusként is dolgoztam, folyamatosan képeztem magamat

– fogalmazott a Storynak Várkonyi Andrea.

Megjegyezte, hogy korábban sem élt rosszul, így ugyanúgy telnek a hétköznapjai, mint a házasság előtt, amelyet fantasztikusnak nevezett. Mészáros Lőrinccel tisztelettel fordulnak egymáshoz, mindent meg tudnak beszélni. Mint mondta, „olyan új dimenzióba került egy érett, magas érzelmi intelligenciával rendelkező férfi mellett, amire a korábbi kapcsolataiban nem volt példa”.

Tévhitnek nevezte, hogy Mészáros Lőrinc korábbi házassága miatta ment tönkre. Felidézte, hogy a válást 36 évnyi házasság után a volt feleség kezdeményezte, máskülönben nehéz lett volna megérkeznie a családba. Találkozásukról elmondta, hogy a Life TV-nél dolgozott, és akkor csak kétszer találkoztak mások jelenlétében, majd a vezetőváltás után egyeztetnie kellett Mészáros Lőrinccel, az új tulajdonossal. Bár beszéltek néhány alkalommal, megvolt a szimpátia, annyit sem mondott neki, hogy szép a szeme. A kapcsolatuk csak akkor mélyedt el, amikor elvált a feleségétől.

Mészáros Lőrinc és a családja közötti kapcsolatról úgy nyilatkozott:

Hát nem mondom, hogy nem lepődtek meg a szüleim, de inkább az érdekelte őket, hogy milyen ember valójában Mészáros Lőrinc. Hamar meggyőződtek arról, hogy nekem való. Nóri is jól fogadta, ma pedig több mint kiváló a viszonya Lőrinccel

– fejtette ki a műsorvezető, hozzátéve, hogy a férje érdeme, hogy egy kamasz gyerekkel jól megtalálta a hangot. Szerinte Mészáros Lőrincnek elképesztő türelme van, nyugalom veszi körül, és a lányának is teret adott, hogy megismerhesse.

Várkonyi Andrea arról is beszélt az interjúban, hogy Mészáros Lőrinc hogyan kérte meg a kezét. Külföldre utaztak, és nem értette, hogy miért van öltönyben, majd megszólalt a közös daluk, a Bagossy Brotherstől az Olyan ő című szám, majd rengeteg vörös rózsát látott maga körül, és mire visszafordult, már előtte térdelt, és megkérdezte, hogy lesz-e a felesége.

A szám elé kaptam a kezemet, majd elkezdtem sírni

– idézte fel a pillanatot, hozzátéve, hogy öt percig zokogott, mire megkérdezte tőle Mészáros Lőrinc, hogy ez akkor igent jelent-e.

Várkonyi Andrea többek között azt is elárulta, hogy

Mészáros Lőrinc végtelenül romantikus, és a házasságkötésük 28. hófordulóján korán el kellett utaznia a férjének, de egy SMS várta, amikor felkelt, majd amikor a nappaliba ment, 28 szál vörös rózsa várta ott.

Házasságuk mesébe illő, nagyon szerelmesek egymásba, nincs olyan Mészáros Lőrincben, ami zavarná, és már messze nem olyan hirtelen haragú, mint korábban volt, igaz, olykor szoktak vitatkozni, veszekedni. Leginkább azon kapnak össze, amikor hazaviszik a munkahelyről a feszültséget, de tudják, hogy ez nem a másiknak szól.

Nyilvánosan Lőrincnek hívja, otthon „Szívemnek”, férje pedig „Életemnek” becézi.

Várkonyi Andrea elárulta, hogy Mészáros Lőrinc sokat fogyott az utóbbi időben, és húszéveseket megszégyenítő a laboreredménye, heti háromszor edz, valamint étkezésekkor csak az étel felét fogyasztja el. Bár saját magától kezdett el fogyókúrázni, viccesen megjegyzi, hogy akinek olyan felesége van, mint neki, annak kötelező jól kinéznie.

Ahogy az Index beszámolt róla, Várkonyi Andrea 2021-ben adta ki első könyvét, amelyben szintén részletesen vallott korábbi és jelenlegi kapcsolatáról is. A számára ideális férfiról részletesen írt, majd arra is kitért, hogy Mészáros Lőrinc teljes mértékben megfelel az elvárásainak. A mostani házassága biztonságot ad neki, de azt is kihangsúlyozza, hogy bármennyire fontos, hogy a társa olyasvalaki legyen, akire fel tud nézni, olyasmiről szó sem lehet, hogy a férje tartsa el.

(Borítókép: Mészáros Lőrinc a Mészáros-csoport tulajdonosa és felesége dr. Várkonyi Andrea a High-Tech Suli program keretében szervezett szakmai konferencián Budapesten 2023. szeptember 28-án. Fotó: Balogh Zoltán / MTI)